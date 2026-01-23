Metaloglobus - FC Argeș 0-2. Piteștenii fac un pas mare către play-off - Antena Sport

Metaloglobus – FC Argeș a fost meciul care a deschis etapa cu numărul 23 din Liga 1, disputată fiind câștigată de formația antrenată de Bogdan Andone.

Victoria este una importantă pentru „vulturii violeți”, care au ajuns la cota 40 în actuala ediție de campionat, la doar trei puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.

FC Argeș, a 12-a victorie a sezonului

Jocul dintre Metaloglobus București și FC Argeș a fost destul de echilibrat până în minutul 58, când Gabriel Dumitru a încasat al doilea cartonaș galben și a fost eliminat.

Scorul a fost deschis în cele din urmă în minutul 64, când Robert Moldoveanu l-a învins pe portarul advers. Piteștenii și-au dublat avantajul opt minute mai târziu, prin Claudiu Micovschi, care a înscris primul său gol în tricoul noii sale echipe.

Cu această victorie, FC Argeș a acumulat 40 de puncte în campionat și a urcat pe locul al patrulea, depășind-o pe FC Botoșani, care are și un meci mai puțin disputat.