Botoşani - Metaloglobus 3-0. Moldovenii revin pe loc de play-off! Prima victorie după 7 etape fără succes - Antena Sport

Meciul Botoşani – Metaloglobus 3-0 a fost în format LIVE SCORE pe AS.ro de la ora 17:00. Fostul lider din Liga 1 a obţinut prima victorie după 7 meciuri fără succes. În urma acestei victorii, Botoşani a urcat pe locul 5 în Liga 1, cu 42 de puncte, la egalitate cu U Cluj, care a fost învinsă cu 3-2 de CFR şi a căzut pe 6.
Metaloglobus a ajuns la 7 meciuri pierdute la rând în Liga 1. Anterior, a obţinut o victorie surprinzătoare, cu 2-1, cu Farul Constanţa. Echipa bucureşteană e ultima din clasament, cu doar 11 puncte.
Botoşani – Metaloglobus 3-0 LIVE SCORE
Min. 90+3: Final de meci! Botoşani – Metaloglobus 3-0
Min. 84: Botoşani – Metaloglobus 3-0! Cîmpanu a marcat şi el, iar meciul moldovenilor e deja rezolvat
Min. 47: Gol anulat cu VAR pentru Metaloglobus! Reuşita lui Zakir, din interiorul careului, a fost anulată pentru un fault în atac
Min. 42: Botoşani – Metaloglobus 2-0! Enzo Lopez a reuşit să majoreze avantajul gazdelor. A şutat mai întâi în transversală, apoi a reluat cu capul în poarta goală
Min. 14: Botoşani – Metaloglobus 1-0! Autogol al lui Andrei Sava, după ce Enzo Lopez a reluat din careul mic, în urma unei centrări a lui Friday Adams
Min. 1: A început meciul!
Echipele de start:
FC Botoșani (4-2-3-1): Anestis – Friday Adams, Miron, Suta, Creț – Papa, Petro – Pănoiu, Ongenda, E. Lopez – Kovtalyuk
Rezerve: Kukic – Pavlovic, Bodișteanu, G. David, C. Ferreira, M. Dumitru, David, D. Dumitru, Dumiter, Mitrov, Mailat, Aldair, Cîmpanu
Antrenor: Leo Grozavu
Metaloglobus (4-4-2): Gavrilaș – D. Irimia, G. Dumitru, Bădescu, A. Sava – Ghimfuș, A. Irimia, Bruno Carvalho, Lis – Visic, Huiban
Rezerve: Nedelcovici -Abbey , Cestor, Pasagic, A. Sârbu, Ely Fernandes, Zakir, Toutou, A. Gheorghe, R. Neacșu
Antrenor: Mihai Teja
