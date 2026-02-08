Botoşani - Metaloglobus 3-0. Moldovenii revin pe loc de play-off! Prima victorie după 7 etape fără succes - Antena Sport

Jucătorii de la FC Botoşani, în timpul unui meci / Profimedia Images

Meciul Botoşani – Metaloglobus 3-0 a fost în format LIVE SCORE pe AS.ro de la ora 17:00. Fostul lider din Liga 1 a obţinut prima victorie după 7 meciuri fără succes. În urma acestei victorii, Botoşani a urcat pe locul 5 în Liga 1, cu 42 de puncte, la egalitate cu U Cluj, care a fost învinsă cu 3-2 de CFR şi a căzut pe 6.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Metaloglobus a ajuns la 7 meciuri pierdute la rând în Liga 1. Anterior, a obţinut o victorie surprinzătoare, cu 2-1, cu Farul Constanţa. Echipa bucureşteană e ultima din clasament, cu doar 11 puncte.

Botoşani – Metaloglobus 3-0 LIVE SCORE

Min. 90+3: Final de meci! Botoşani – Metaloglobus 3-0

Min. 84: Botoşani – Metaloglobus 3-0! Cîmpanu a marcat şi el, iar meciul moldovenilor e deja rezolvat

Min. 47: Gol anulat cu VAR pentru Metaloglobus! Reuşita lui Zakir, din interiorul careului, a fost anulată pentru un fault în atac