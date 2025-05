"Bravo lui" Remarcatul lui Basarab Panduru după U Cluj - FCSB 0-2! Verdictul despre campioană - Antena Sport

Basarab Panduru l-a lăudat pe Marius Ştefănescu, autorul unei „duble” în meciul U Cluj – FCSB 0-2. Panduru a remarcat că FCSB, fără să se întrebuinţeze serios, a câştigat clar cu U Cluj.

Meciul avea miză doar pentru U Cluj, care luptă pentru Conference League. Chiar dacă a ratat unele ocazii în prima repriză, având şi o bară, prin Masoero, U Cluj a scăzut ritmul în repriza secundă, iar Marius Ştefănescu le-a adus victoria roş-albaştrilor cu două goluri marcate în 5 minute, 72 şi 77.

Basarab Panduru l-a remarcat pe Marius Ştefănescu după U Cluj – FCSB

„Pare că FCSB-ul nu poate fi oprită de nimic şi de nimeni, aseară probabil că au sărbătorit şi astăzi câştigă. Adversarul începe orice frază cu dacă, dacă am fi marcat primii, dacă am fi făcut, dacă în prima repriză am fi marcat gol…

FCSB-ul nu s-a omorât cu jocul în prima repriză, din contră, dar marchează, intră Ştefănescu, marchează, nici nu îţi dai seama că jucătorul ăsta vreo 6-7 etape a fost rezervă neutilizată! Iar el intră şi cu o agilitate şi o uşurinţă marchează golurile alea, bravo lui, pentru că situaţia lui nu era ok”, a spus Basarab Panduru pentru primasport.ro.

U Cluj – FCSB 0-2. Dubla lui Ştefănescu a adus victoria pentru campioana României. „Şepcile roşii”, pas greşit

