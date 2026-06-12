Cadou de la Dan Șucu pentru Pancu! Primul transfer în noua eră de la Rapid: vine din Croația

Primul transfer făcut de Rapid în noul mandat al lui Daniel Pancu a fost rezolvat, anunță Gazeta Sporturilor. Vladan Bubanja, un mijlocaș de 27 de ani, va semna cu giuleștenii.

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Bubanja a evoluat ultima dată în Croația, pentru Osijek, și a marcat 2 goluri în 17 partide în a doua jumătate a sezonului.

Bubanja semnează cu Rapid

Bubanja a jucat timp de 5 ani la Sutjeska în Muntenegru, înainte să plece în Croația la Lokomotiva Zagreb. Au urmat două sezoane în care a fost om de bază în prima ligă din Croația, înainte să plece la FK Sarajevo, unde a marcat 4 goluri și a dat 3 assist-uri în 28 de partide.

Evoluțiile i-au adus transferul în Rusia vara trecută, la Orenburg, cea care a plătit 850.000 de euro. Nu a jucat decât 8 meciuri înainte să fie împrumutat la Osijek cu care a terminat pe locul 9 în clasament.