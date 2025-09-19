Cadoul primit de Mirel Rădoi, înaintea debutului în Conference League! Legătura cu Metallica - Antena Sport

Mirel Rădoi a primit un cadou, înaintea debutului în Conference League. Obiectele dăruite tehnicianului de la Universitatea Craiova au și o legătură cu celebra trupă Metallica.
Universitatea Craiova va juca primul meci din grupa principală de Conference League în deplasare, împotriva celor de la Rakow. Duelul este programat pe 2 octombrie, de la 22:00 și va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro. Până la această partidă, oltenii lui Mirel Rădoi se vor mai duela cu Oțelul și Dinamo, în campionat.
Ce cadou a primit Mirel Rădoi, înaintea debutului în Conference League
Mirel Rădoi a fost surprins de cadoul primit la conferința de presă premergătoare duelului cu Oțelul, din etapa cu numărul 10 a sezonului de Liga 1.
Concret, tehnicianul oltenilor a primit o eșarfă și un tricou, care celebrează calificarea Universității Craiova în Conference League.
Interesant este faptul că, pe ambele obiecte, poate fi observat cuvântul „Știința”, care este scris cu font-ul prezent pe logo-ul celebrei trupe Metallica.
VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO DE LA FINALUL ARTICOLULUI
