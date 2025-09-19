Cadoul primit de Mirel Rădoi, înaintea debutului în Conference League! Legătura cu Metallica - Antena Sport

Închide meniul
Cadoul primit de Mirel Rădoi, înaintea debutului în Conference League! Legătura cu Metallica

Cadoul primit de Mirel Rădoi, înaintea debutului în Conference League! Legătura cu Metallica
Cadoul primit de Mirel Rădoi, înaintea debutului în Conference League! Legătura cu Metallica

Alex Ioniță Publicat: 19 septembrie 2025, 14:14

Profimedia Images

Mirel Rădoi a primit un cadou, înaintea debutului în Conference League. Obiectele dăruite tehnicianului de la Universitatea Craiova au și o legătură cu celebra trupă Metallica.

Universitatea Craiova va juca primul meci din grupa principală de Conference League în deplasare, împotriva celor de la Rakow. Duelul este programat pe 2 octombrie, de la 22:00 și va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro. Până la această partidă, oltenii lui Mirel Rădoi se vor mai duela cu Oțelul și Dinamo, în campionat.

Ce cadou a primit Mirel Rădoi, înaintea debutului în Conference League

Mirel Rădoi a fost surprins de cadoul primit la conferința de presă premergătoare duelului cu Oțelul, din etapa cu numărul 10 a sezonului de Liga 1.

Concret, tehnicianul oltenilor a primit o eșarfă și un tricou, care celebrează calificarea Universității Craiova în Conference League.

Interesant este faptul că, pe ambele obiecte, poate fi observat cuvântul „Știința”, care este scris cu font-ul prezent pe logo-ul celebrei trupe Metallica.

VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO DE LA FINALUL ARTICOLULUI

