25 de ani de când Hagi era inclus de L'Equipe în Top 100 jucători din secolul 20. Pe ce loc s-a aflat "Regele" - Antena Sport

25 de ani de când Hagi era inclus de L'Equipe în Top 100 jucători din secolul 20. Pe ce loc s-a aflat "Regele"

25 de ani de când Hagi era inclus de L'Equipe în Top 100 jucători din secolul 20. Pe ce loc s-a aflat "Regele"

25 de ani de când Hagi era inclus de L’Equipe în Top 100 jucători din secolul 20. Pe ce loc s-a aflat “Regele”

Andrei Nicolae Publicat: 1 ianuarie 2026, 18:02

25 de ani de când Hagi era inclus de LEquipe în Top 100 jucători din secolul 20. Pe ce loc s-a aflat Regele

Gică Hagi, evoluând pentru naționala României în 1998 / Profimedia

Prima zi a anului 2026 marchează un moment de însemnătate maximă pentru fotbalul mondial și în același timp pentru iubitorii din România ai acestui sport. Astăzi se împlinesc 25 de ani de când celebra publicație L’Equipe publica topul celor mai buni 100 de jucători din secolul 20, unde Gică Hagi și-a făcut și el apariția.

Fostul decar al naționalei României este considerat de majoritatea specialiștilor cel mai bun fotbalist din istoria țării noastre, iar acest lucru s-a văzut și în topul realizat de jurnaliștii francezi. Hagi și-a găsit locul printre nume precum Pele, Cruyff, Maradona și mulți alții.

Gică Hagi, peste Frank Rijkaard sau Paolo Rossi în clasamentul francezilor

În ierarhia celor de la L’Equipe, Hagi a fost clasat pe locul 79, deasupra unor nume imense din acest sport. Primul exemplu este Frank Rijkaard, olandezul care a făcut parte din celebra echipă a lui AC Milan care domina fotbalul la sfârșitul anilor ’80, respectiv începutul anilor ’90.

În plus, “Regele” se mai află peste Paolo Rossi, campion mondial cu Italia în 1982, sau peste Hristo Stoichkov, câștigătorul Balonului de Aur din 1994. În viziunea francezilor care au alcătuit topul publicat pe 1 ianuarie 2001, Pele este cel mai bun jucător al secolului trecut, fiind urmat în ierarhie de Johan Cruyff, Michel Platini, Diego Maradona și Altfedo Di Stefano.

Topul realizat de L'Equipe
Topul realizat de L’Equipe

Gică Hagi a evoluat de-a lungul carierei sale remarcabile pentru Luceafărul București, Farul, Sportul Studențesc, Steaua, Real Madrid, Brescia, Barcelona și Galatasaray. Cele mai importante trofee cucerite de decar au fost două Supercupe ale Europei și o Cupă UEFA.

La nivel de națională, Hagi este golgheterul all-time al României, la egalitate cu Adi Mutu, iar performanțele sale sub “tricolor” au fost uriașe. Trei prezențe la Cupa Mondială și alte trei la EURO a bifat “Regele”, care a atins apogeul cu țara noastră în 1994, când Generația de Aur a ajuns în sferturile turneului final din SUA.

