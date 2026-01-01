Alexandru Dedu, anunț la început de 2026. Și-a anunțat candidatura la șefia Federației Române de Handbal - Antena Sport

Alexandru Dedu şi-a anunţat în prima zi din 2026 candidatura la conducerea Federației Române de Handbal, for pe care l-a mai condus între anii 2014 și 2022.

Dedu este actualmente managerul SCM Politehnica Timişoara, funcţie în care a fost numit în urmă cu un an.

Anunțul făcut de Alexandru Dedu

“An bun tuturor! Se apropie alegerile la FRH. În ultimele luni m-am gândit foarte serios dacă o nouă candidatură la funcţia de preşedinte este o alegere corectă pentru mine. Am împărţit foaia pe jumătate şi am pus plusurile şi minusurile.

Printre foarte multe motive pro/contra sunt: familia, familia, familia, datoria, cariera, proiectul SCM Timişoara, vârsta, experienţa, puterea, relaţiile interumane şi, deloc pe ultima poziţie, dragostea pentru sport şi, în special, pentru handbal, viaţa mea. De ce scriu toate astea acum, în 1 ianuarie?

Fiindcă am promis multor oameni că nu mai amân decizia. Ca atare, DA, o să candidez”, este o parte din mesajul lui Alexandru Dedu.