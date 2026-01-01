Alexandru Dedu, anunț la început de 2026. Și-a anunțat candidatura la șefia Federației Române de Handbal - Antena Sport

Închide meniul
Home | Alte sporturi | Handbal | Alexandru Dedu, anunț la început de 2026. Și-a anunțat candidatura la șefia Federației Române de Handbal

Alexandru Dedu, anunț la început de 2026. Și-a anunțat candidatura la șefia Federației Române de Handbal

Andrei Nicolae Publicat: 1 ianuarie 2026, 17:07

Alexandru Dedu, anunț la început de 2026. Și-a anunțat candidatura la șefia Federației Române de Handbal

Alexandru Dedu, în timpul unui meci / Sport Pictures

Alexandru Dedu şi-a anunţat în prima zi din 2026 candidatura la conducerea Federației Române de Handbal, for pe care l-a mai condus între anii 2014 și 2022.

Dedu este actualmente managerul SCM Politehnica Timişoara, funcţie în care a fost numit în urmă cu un an.

Anunțul făcut de Alexandru Dedu

An bun tuturor! Se apropie alegerile la FRH. În ultimele luni m-am gândit foarte serios dacă o nouă candidatură la funcţia de preşedinte este o alegere corectă pentru mine. Am împărţit foaia pe jumătate şi am pus plusurile şi minusurile.

Printre foarte multe motive pro/contra sunt: familia, familia, familia, datoria, cariera, proiectul SCM Timişoara, vârsta, experienţa, puterea, relaţiile interumane şi, deloc pe ultima poziţie, dragostea pentru sport şi, în special, pentru handbal, viaţa mea. De ce scriu toate astea acum, în 1 ianuarie?

Fiindcă am promis multor oameni că nu mai amân decizia. Ca atare, DA, o să candidez”, este o parte din mesajul lui Alexandru Dedu.

Fost component al naţionalei,cu care s-a clasat pe locul 8 la JO din 1992, şi câştigător la nivel de club al Ligii Campionilor, Dedu a condus forul naţional între anii 2014-2022.

Acum, când candidează pentru a patra oară, ultima dată fiind învins de Constantin Din, în 2022, spune că scopul său principal nu este să câştige alegerile, ci să spună cum vede “realitatea handbalului”.

În vârstă de 54 de ani, Alexandru Dedu a condus Corona Braşov după plecarea de la FRH, iar în ultimul an conduce SCM Politehnica Timişoara.

Sursa: news.ro

