Decizia radicală luată de Universitatea Craiova. Un atacant de bază poate pleca în iarnă - Antena Sport

Decizia radicală luată de Universitatea Craiova. Un atacant de bază poate pleca în iarnă

Andrei Nicolae Publicat: 1 ianuarie 2026, 16:46

Comentarii
Jucătorii de la Universitatea Craiova, după un meci / Profimedia

Universitatea Craiova a luat o decizie care poate fi considerată controversată de anumiți fani ai clubului. Mihai Rotaru, finanțatorul echipei, l-a pus pe lista de transferuri pe Steven Nsimba, unul dintre cei mai buni oameni ai oltenilor din acest sezon.

Steven Nsimba poate pleca de la Universitatea Craiova în această perioadă de mercato, în ciuda prestațiilor sale bune în tricoul alb-albastru, potrivit prosport.ro. Ajuns în vară de la Aubagne Air Bel (Franța), vârful francez s-a dovedit o afacere reușită pentru Mihai Rotaru.

Nsimba poate pleca în iarnă de la Universitatea Craiova

Cu toate acestea, clubul e dispusă să îl vândă și l-a pus pe lista de transferuri, după ce Nsimba a comis un gest care l-a deranjat pe Filipe Coelho. La partida dintre AEK Atena și Universitatea Craiova, cea în urma căreia oltenii au ratat dramatic calificarea în barajul pentru optimi din UECL, antrenorul portughez a vrut să îl bage în teren pe Nsimba pe finalul meciului.

Vârful a refuzat însă, motivul fiind legat de numărul mic de minute pe care îl primise în ultima vreme, potrivit sursei citate anterior. În plus, Nsimba ar mai fi fost deranjat și de alte lucruri petrecute la club după plecarea lui Mirel Rădoi.

Din acest motiv, francezul n-a pășit pe gazon, iar Mihai Rotaru l-a “taxat” dur pentru acest gest sfidător. În cazul în care Universitatea Craiova va primi o ofertă care să îl satisfacă pe finanțator, Nsimba ar putea pleca de la club în ciuda unei jumătăți bune de stagiune.

În 27 de partide, Nsimba a adunat nouă goluri și trei pase decisive pentru echipa sa.

Comentarii


17:39
Inedit! Csikszereda poate câștiga titlul de “momentul sportiv al anului” în Ungaria
17:14
OFICIAL | Primul transfer al anului din Liga 1!
17:07
Alexandru Dedu, anunț la început de 2026. Și-a anunțat candidatura la șefia Federației Române de Handbal
17:00
EXCLUSIVIonuţ Radu, lăudat pentru prestaţiile din LaLiga: “Şi românii pot confirma în campionate puternice”
16:20
Interul lui Cristi Chivu, pe urmele unui jucător din liga a patra italiană. Luptă în trei pentru semnătura sa
16:15
Gino Iorgulescu, apel către primarul Capitalei, Ciprian Ciucu: “Să vedem cum putem duce campionatul la capăt”
