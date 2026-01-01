Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Numele mari aflate pe lista scurtă a lui Chelsea după demiterea lui Maresca! Favoritul e surprinzător - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Numele mari aflate pe lista scurtă a lui Chelsea după demiterea lui Maresca! Favoritul e surprinzător

Numele mari aflate pe lista scurtă a lui Chelsea după demiterea lui Maresca! Favoritul e surprinzător

Bogdan Stănescu Publicat: 1 ianuarie 2026, 18:33

Comentarii
Numele mari aflate pe lista scurtă a lui Chelsea după demiterea lui Maresca! Favoritul e surprinzător

Enzo Maresca / Profimedia Images

Pe lista scurtă pentru înlocuirea lui Maresca se mai află, în afara lui Rosenior, Xavi, Fabregas, Iraola şi Francesco Farioli, potrivit TNT Sports. Farioli (36 de ani) are un sezon de vis pe banca lui Porto, fiind lider în Liga Portugal, după 16 etape. Porto are 5 puncte peste campioana Sporting şi 10 peste echipa antrenată de Jose Mourinho, Benfica. Liga Portugal poate fi urmărită în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Miliardarul american Todd Boehly (52 de ani) a decis să îl demită pe Enzo Maresca (45 de ani), în condiţiile în care Chelsea se află pe locul 5 în Premier League, cu 30 de puncte, la 15 puncte în spatele liderului Arsenal.

Xavi şi Fabregas, pe lista scurtă pentru înlocuirea lui Maresca. Favoritul e surprinzător: Liam Rosenior

Favoritul pentru înlocuirea lui Enzo Maresca este antrenorul englez Liam Rosenior (41 de ani), care a impresionat ca tehnician al lui Strasbourg. Strasbourg e pe locul 7 în Ligue 1, după 16 etape.

Chelsea își va angaja noul antrenor foarte curând, nu vor trece săptămâni. Clubul lucrează să găsească o soluție. Liam Rosenior e foarte bine văzut după treaba excelentă pe care a făcut-o la Strasbourg. Decizia finală va fi luată în câteva zile”, a anunţat anterior jurnalistul italian Fabrizio Romano, pe contul său de X.

 

Reclamă
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât costă un metru cub de gaz în România în 2026
Observator
Cât costă un metru cub de gaz în România în 2026
Au vrut să ardă toate peliculele cu Nadia Comăneci la Revoluţie! O fostă sportivă a plecat din ţară după ce fratele ei a fost ucis
Fanatik.ro
Au vrut să ardă toate peliculele cu Nadia Comăneci la Revoluţie! O fostă sportivă a plecat din ţară după ce fratele ei a fost ucis
18:24
Oferte pentru Steven Nsimba. Cât cere Universitatea Craiova pentru omul ajuns în dizgrațiile lui Mihai Rotaru
18:02
25 de ani de când Hagi era inclus de L’Equipe în Top 100 jucători din secolul 20. Pe ce loc s-a aflat “Regele”
17:39
Inedit! Csikszereda poate câștiga titlul de “momentul sportiv al anului” în Ungaria
17:14
OFICIAL | Primul transfer al anului din Liga 1!
17:07
Alexandru Dedu, anunț la început de 2026. Și-a anunțat candidatura la șefia Federației Române de Handbal
17:00
EXCLUSIVIonuţ Radu, lăudat pentru prestaţiile din LaLiga: “Şi românii pot confirma în campionate puternice”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVStațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine” 2 Anunțul făcut de UEFA despre Daniel Bîrligea în uiltima zi din an 3 E oficial! Louis Munteanu a semnat cu DC United! 4 EXCLUSIVCristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia lui 5 Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB 6 Gică Hagi taie în carne vie la Farul Constanța. Ce jucători dă afară
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”
Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie NăstasePensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase