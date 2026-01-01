Numele mari aflate pe lista scurtă a lui Chelsea după demiterea lui Maresca! Favoritul e surprinzător - Antena Sport

Pe lista scurtă pentru înlocuirea lui Maresca se mai află, în afara lui Rosenior, Xavi, Fabregas, Iraola şi Francesco Farioli, potrivit TNT Sports. Farioli (36 de ani) are un sezon de vis pe banca lui Porto, fiind lider în Liga Portugal, după 16 etape. Porto are 5 puncte peste campioana Sporting şi 10 peste echipa antrenată de Jose Mourinho, Benfica. Liga Portugal poate fi urmărită în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Miliardarul american Todd Boehly (52 de ani) a decis să îl demită pe Enzo Maresca (45 de ani), în condiţiile în care Chelsea se află pe locul 5 în Premier League, cu 30 de puncte, la 15 puncte în spatele liderului Arsenal.

Xavi şi Fabregas, pe lista scurtă pentru înlocuirea lui Maresca. Favoritul e surprinzător: Liam Rosenior

Favoritul pentru înlocuirea lui Enzo Maresca este antrenorul englez Liam Rosenior (41 de ani), care a impresionat ca tehnician al lui Strasbourg. Strasbourg e pe locul 7 în Ligue 1, după 16 etape.

„Chelsea își va angaja noul antrenor foarte curând, nu vor trece săptămâni. Clubul lucrează să găsească o soluție. Liam Rosenior e foarte bine văzut după treaba excelentă pe care a făcut-o la Strasbourg. Decizia finală va fi luată în câteva zile”, a anunţat anterior jurnalistul italian Fabrizio Romano, pe contul său de X.