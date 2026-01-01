Inedit! Csikszereda poate câștiga titlul de "momentul sportiv al anului" în Ungaria - Antena Sport

Închide meniul
Inedit! Csikszereda poate câștiga titlul de "momentul sportiv al anului" în Ungaria

Inedit! Csikszereda poate câștiga titlul de "momentul sportiv al anului" în Ungaria

Inedit! Csikszereda poate câștiga titlul de “momentul sportiv al anului” în Ungaria

Andrei Nicolae Publicat: 1 ianuarie 2026, 17:39

Inedit! Csikszereda poate câștiga titlul de momentul sportiv al anului în Ungaria

Jucătorii și staff-ul de la Csikszereda, în timpul unei premieri / Sport Pictures

Csikszereda poate câștiga un trofeu în Ungaria la începutul anului 2026, prin prisma promovării sale din vară în Liga 1. Realizarea clubului din Miercurea Ciuc a ajuns pe lista scurtă la categoria “momentul sportiv al anului” în cadrul Galei Sportului Național de la Budapesta, care va avea loc pe 12 ianuarie.

Csikszereda este un club cu o puternică identitate maghiară, iar vecinii României nu se feresc în niciun moment să afișeze și ei acest aspect. La fel ca în cazul lui Sepsi, anumite partide ale trupei din Miercurea Ciuc ajung în atenția presei de la nord vest de țara noastră, însă acum cei din Ungaria au decis să meargă și mai departe.

Cu cine se bate Csikszereda pentru “momentul anului” în Ungaria

În ciuda faptului că Csikszereda evolează în prima ligă din România, echipa poate primi un trofeu dedicat momentului sportiv al anului 2025 în Ungaria. Promovarea din vară a atras atenția maghiarilor, care au plasat acea bornă pe lista scurtă pentru câștigarea distincției respective, alături de alte nouă realizări.

Formația din Miercurea Ciuc se bate cu momente din toate sporturile, precum fotbal, kaiac, înot, handbal, atletism sau hochei. Spre exemplu, două goluri marcate de Dominik Szoboszlai, respectiv cel din lovitură liberă din meciul Liverpool – Arsenal, respectiv cel din ultimele secunde cu Portugalia din preliminariile Campionatului Mondial, și-au făcut loc în preferințele maghiarilor.

Pe lista celor din Ungaria se află și câștigarea Ligii Campionilor la handbal feminin de către Gyor, sau menținerea naționalei de hochei pe gheață în Grupa A. Deși ideea ca formația din Miercurea Ciuc să fie nominalizată pentru un titlu din Ungaria pare inedită, nu este și surprinzătoare, ținând cont de finanțarea Guvernului din Ungaria îndreptată înspre Csikszereda.

