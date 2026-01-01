Presa italiană a anunţat "revoluţia" la Inter! Numele care pot părăsi formaţia antrenată de Cristi Chivu - Antena Sport

7 jucători ar putea să o părăsească pe Inter în vară. Lui Akanji îi expiră împrumutul, iar 6 jucători îşi vor încheia contractul cu formaţia antrenată de Cristi Chivu (45 de ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Portarul titular Yann Sommer (37 de ani) şi al treilea goalkeeper al Interului, Raffaele Di Gennaro (32 de ani) îşi termină contractele în vară. Expiră şi înţelegerile lui Acerbi, De Vrij, Darmian şi Mkhitaryan. Inter s-ar putea despărţi de unii jucători încă din această campanie de transferuri de iarnă. Totodată, e de aşteptat să vină noi fotbalişti.

“Posibilă revoluţie în vară la Inter”

„Posibilă revoluție în vară la Inter, mulți veterani la final de contract vor să plece”, a titrat tuttomercatoweb.com.

“Sunt șase jucători care sunt la final de contract cu Inter, iar zvonurile din ultimele săptămâni sugerează că o plecare în masă nu este un scenariu care ar putea fi considerat imposibil.

Începând cu portarii, titularul Yann Sommer (37 de ani) și opțiunea a treia Raffaele Di Gennaro (32 de ani) ar putea să își ia la revedere, iar veteranii din defensivă Francesco Acerbi (37 de ani) și Stefan De Vrij (33 de ani) ar putea face la fel, ultimul chiar mai repede. Matteo Darmian (36 de ani), folosit pe mai multe posturi, absent de pe teren din cauza unei accidentări, ar putea pleca.