Universitatea Craiova și-a aflat programul din grupa Conference League. Când au loc duelurile oltenilor - Antena Sport

Universitatea Craiova și-a aflat vineri după-amiază adversarele din grupa Conference League, după ce oltenii au reușit să treacă de trei tururi preliminare ale competiției UEFA. În seara de sâmbătă, alb-albaștrii și-au aflat și programul exact, respectiv ce echipe va întâlni în fiecare etapă, la ce zi și la ce oră.
Oltenii debutează în cea de-a treia competiție UEFA pe data de 2 octombrie 2025 și își vor încheia campania din grupe pe 18 decembrie 2025.
Programul Universității Craiova din grupa Conference League
Universitatea Craiova a trecut rând pe rând în preliminariile Conference League de FK Sarajevo, Spartak Trnava și de Istanbul Bașakșehir pentru a ajunge în faza principală a Conference League. Ultima “dublă”, cea cu formația din Turcia, a fost și cea mai echilibrată raportat la valoarea adversarei, fiind câștigată de “leii din Bănie” cu scorul de 5-2 la general.
Vineri, craiovenii au aflat că vor da peste Rapid Viena, Sparta Praga, Mainz, AEK Atena, Rakow și Noah în grupe, iar în urmă cu puțin timp au aflat și programul exact al confruntărilor.
Etapa 1: Rakow – Universitatea Craiova (2 octombrie 2025, 22:00)
Etapa 2: Universitatea Craiova – Noah (23 octombrie 2025, 22:00)
Etapa 3: Rapid Viena – Universitatea Craiova (6 noiembrie 2025, 22:00)
Etapa 4: Universitatea Craiova – Mainz (27 noiembrie 2025, 19:45)