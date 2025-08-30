Universitatea Craiova și-a aflat programul din grupa Conference League. Când au loc duelurile oltenilor - Antena Sport

Etapa 5: Universitatea Craiova – Sparta Praga (11 decembrie 2025, 19:45)

Etapa 6: AEK Atena – Universitatea Craiova (18 decembrie 2025, 22:00)

Ce a spus Mihai Rotaru după ce Universitatea Craiova și-a aflat adversarele din UECL

Mihai Rotaru s-a declarat optimist și a transmis că Universitatea Craiova va obține 11 puncte, în grupa de Conference League.

Acesta a spus că adversarii oltenilor sunt dificili, însă a transmis că echipa sa trebuie să se califice în primăvara europeană.

“E o grupă care se joacă. Putea să fie și mai bună, putea să fie și mai rea. E ok. E o grupă de Conference League. Sperăm să mergem mai departe. Se joacă, sigur că da. Noi comparăm adversarii pe care îi întâlnim cu cei de care am trecut. Ne-am prezentat foarte bine cu Başakşehir.

Sigur, sunt echipe foarte bune: Mainz, Sparta Praga. Cu 8 puncte ieși din grupă și mergi în play-off, iar cu 10 sau 11 ești în optimi. Trebuie să ne calificăm.

Facem 7 puncte acasă și mai facem 4 din deplasări. O luăm în funcție de campionat. Cu Mainz e cel mai greu, joacă în Bundesliga. Și cu Sparta Praga e greu, la fel și cu AEK Atena. Eu zic că se joacă. O să vedem în decembrie. Nu știu dacă e bine sau e rău. Vom afla”, a spus Mihai Rotaru, la fanatik.ro.