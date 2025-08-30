Universitatea Craiova și-a aflat programul din grupa Conference League. Când au loc duelurile oltenilor - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Universitatea Craiova și-a aflat programul din grupa Conference League. Când au loc duelurile oltenilor

Andrei Nicolae Publicat: 30 august 2025, 21:09

Jucătorii de la Universitatea Craiova sărbătorind calificarea în grupa Conference League / Sport Pictures

Universitatea Craiova și-a aflat vineri după-amiază adversarele din grupa Conference League, după ce oltenii au reușit să treacă de trei tururi preliminare ale competiției UEFA. În seara de sâmbătă, alb-albaștrii și-au aflat și programul exact, respectiv ce echipe va întâlni în fiecare etapă, la ce zi și la ce oră.

Oltenii debutează în cea de-a treia competiție UEFA pe data de 2 octombrie 2025 și își vor încheia campania din grupe pe 18 decembrie 2025.

Programul Universității Craiova din grupa Conference League

Universitatea Craiova a trecut rând pe rând în preliminariile Conference League de FK Sarajevo, Spartak Trnava și de Istanbul Bașakșehir pentru a ajunge în faza principală a Conference League. Ultima “dublă”, cea cu formația din Turcia, a fost și cea mai echilibrată raportat la valoarea adversarei, fiind câștigată de “leii din Bănie” cu scorul de 5-2 la general.

Vineri, craiovenii au aflat că vor da peste Rapid Viena, Sparta Praga, Mainz, AEK Atena, Rakow și Noah în grupe, iar în urmă cu puțin timp au aflat și programul exact al confruntărilor.

Etapa 1: Rakow – Universitatea Craiova (2 octombrie 2025, 22:00)

Etapa 2: Universitatea Craiova – Noah (23 octombrie 2025, 22:00)

Etapa 3: Rapid Viena – Universitatea Craiova (6 noiembrie 2025, 22:00)

Etapa 4: Universitatea Craiova – Mainz (27 noiembrie 2025, 19:45)

Etapa 5: Universitatea Craiova – Sparta Praga (11 decembrie 2025, 19:45)

Etapa 6: AEK Atena – Universitatea Craiova (18 decembrie 2025, 22:00)

Ce a spus Mihai Rotaru după ce Universitatea Craiova și-a aflat adversarele din UECL

Mihai Rotaru s-a declarat optimist și a transmis că Universitatea Craiova va obține 11 puncte, în grupa de Conference League.

Acesta a spus că adversarii oltenilor sunt dificili, însă a transmis că echipa sa trebuie să se califice în primăvara europeană.

E o grupă care se joacă. Putea să fie și mai bună, putea să fie și mai rea. E ok. E o grupă de Conference League. Sperăm să mergem mai departe. Se joacă, sigur că da. Noi comparăm adversarii pe care îi întâlnim cu cei de care am trecut. Ne-am prezentat foarte bine cu Başakşehir.

Sigur, sunt echipe foarte bune: Mainz, Sparta Praga. Cu 8 puncte ieși din grupă și mergi în play-off, iar cu 10 sau 11 ești în optimi. Trebuie să ne calificăm.

Facem 7 puncte acasă și mai facem 4 din deplasări. O luăm în funcție de campionat. Cu Mainz e cel mai greu, joacă în Bundesliga. Și cu Sparta Praga e greu, la fel și cu AEK Atena. Eu zic că se joacă. O să vedem în decembrie. Nu știu dacă e bine sau e rău. Vom afla”, a spus Mihai Rotaru, la fanatik.ro.

