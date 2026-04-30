El e fotbalistul din Liga 1 pe care Dumitru Dragomir vrea să îl cumpere pe loc: “Nu glumesc cu absolut nimic”

Dumitru Dragomir este impresionat de un jucător din Liga 1. Fostul şef de la LPF susţine că ar dori să îl cumpere pe Andrei Coubiş, fotbalistul de la U Cluj pe care e pregătit să plătească pe loc 2 milioane de euro.

Dragomir e convins că peste un an fundaşul de 22 de ani cotat acum la 500.000 de euro va ajunge să valoreze 10 milioane de euro. El are deja două goluri şi un assist în cele 15 meciuri disputate pentru “Şepcile Roşii”, alături de care luptă pentru event.

“Eu aș da pe Coubiș… Acum m-aș duce și aș plăti 5 milioane de euro pe el și l-aș lua! Dacă U Cluj îl dă cu 1,5-2 milioane de euro, îl iau eu acum cu banii ăștia. Dacă U Cluj îl dă pe banii ăștia, 2 milioane de euro, plătesc eu!

Dau 2 milioane de euro pe el, nu glumesc cu absolut nimic. Dacă nu îl vând cu 10 milioane de euro într-un an… Vorbesc cu Giovanni Becali, îl vinde într-un an cu 10 milioane de euro”, a spus Dragomir, citat de fanatik.ro.

Cum l-a pierdut Gigi Becali pe Coubiș

Cu 3 săptămâni în urmă, „Oracolul de la Bălcești” susține că Gigi Becali a avut șansa să-l transfere, însă mutarea nu s-a concretizat, deși jucătorul era considerat o mare promisiune, format inclusiv în academia lui AC Milan.