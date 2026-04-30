LA Lakers, învinsă din nou de Houston Rockets. Trupa lui LeBron ratează a doua șansă să închidă seria din prima rundă

Andrei Nicolae Publicat: 30 aprilie 2026, 12:42

LeBron James, în timpul unui meci / Getty Images

Los Angeles Lakers, echipa starului LeBron James, a pierdut în faţa lui Houston Rockets cu 93-99 pe propriul teren, ratând din nou şansa de a se califica în semifinalele Conferinţei de Vest, informează AFP.

După ce au condus cu 3-0 la general, Lakers au pierdut la Houston luni şi acasă miercuri, astfel că scorul la general s-a redus la 3-2, care vor găzdui meciul 6 vineri.

Lakers începe să “tremure” în seria cu Rockets

Presiunea este în creştere pentru californieni, în timp ce nicio echipă din NBA nu a mai reuşit să răstoarne o serie începută cu 3-0.

Fără Luka Doncic, LA Lakers a contat pe revenirea pe parchet a lui Austin Reaves, autor a 22 de puncte, absent de la începutul lunii din cauza unei accidentări, în timp ce LeBron James şi-a trecut în cont 25 de puncte, dar insuficiente pentru a putea obţine victoria.

Alte rezultate din prima rundă a fazei play-off a NBA:

CONFERINŢA DE EST

  • Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors 125-120

(Cleveland conduce cu 3-2 la general)

  • Detroit Pistons – Orlando Magic 116-109

(Orlando conduce cu scorul general de 3-2)

Recomandări

Care va fi finala Champions League din acest sezon?

Citește și:
Locul din România unde s-au înregistrat -9°C la final de aprilie. În Suceava a nins ca în plină iarnă
Observator
Locul din România unde s-au înregistrat -9°C la final de aprilie. În Suceava a nins ca în plină iarnă
Kremlinul pregătește schimbul de generații. Copiii prietenilor lui Putin preiau puterea, fiul lui Patrușev e în scenariile pentru succesiune
Fanatik.ro
Kremlinul pregătește schimbul de generații. Copiii prietenilor lui Putin preiau puterea, fiul lui Patrușev e în scenariile pentru succesiune
12:21

România – China, la Campionatul Mondial de hochei, Divizia I/B (LIVE VIDEO, AntenaPLAY, 14:30). “Tricolorii” vor o nouă victorie
12:06

El e fotbalistul din Liga 1 pe care Dumitru Dragomir vrea să îl cumpere pe loc: “Nu glumesc cu absolut nimic”
11:49

Gică Hagi e al doilea cel mai bogat selecționer de pe planetă! Singurul antrenor care îi întrece averea “Regelui”
11:20

VideoToată lumea la World Cup 2026, toată lumea în Universul Antena! Povestea golgheterului all-time al Cupei Mondiale
11:03

George Russell a dat cărţile pe faţă în legătură cu Max Verstappen: “Formula 1 este mai importantă decât orice pilot”
10:45

Simone Inzaghi a analizat ce a făcut Cristi Chivu la Inter și s-a pronunțat: “L-am văzut lucrând”
Vezi toate știrile
1 „Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!” 2 Dorit de FCSB şi Dinamo, Ioan Vermeșan şi-a dat acordul. Cu cine semnează 3 Iftime l-a dat de gol pe Gigi Becali. Ei sunt cei doi antrenori pe care îi vrea la FCSB: “M-a întrebat” 4 Răzvan Lucescu a dezvăluit numele echipei pe care nu o va mai antrena niciodată: „Nu vreau să discutăm despre acest subiect” 5 Ce nu mănâncă niciodată Gică Hagi. “De 5 ani” a renunţat la acest aliment 6 „Au bătut palma!” Surpriză de proporții! Unde va juca Paulo Dybala în sezonul următor
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”
Dinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko KopicDinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko Kopic
300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi”300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi”