LA Lakers, învinsă din nou de Houston Rockets. Trupa lui LeBron ratează a doua șansă să închidă seria din prima rundă

Los Angeles Lakers, echipa starului LeBron James, a pierdut în faţa lui Houston Rockets cu 93-99 pe propriul teren, ratând din nou şansa de a se califica în semifinalele Conferinţei de Vest, informează AFP.
După ce au condus cu 3-0 la general, Lakers au pierdut la Houston luni şi acasă miercuri, astfel că scorul la general s-a redus la 3-2, care vor găzdui meciul 6 vineri.
Lakers începe să “tremure” în seria cu Rockets
Presiunea este în creştere pentru californieni, în timp ce nicio echipă din NBA nu a mai reuşit să răstoarne o serie începută cu 3-0.
Fără Luka Doncic, LA Lakers a contat pe revenirea pe parchet a lui Austin Reaves, autor a 22 de puncte, absent de la începutul lunii din cauza unei accidentări, în timp ce LeBron James şi-a trecut în cont 25 de puncte, dar insuficiente pentru a putea obţine victoria.
Alte rezultate din prima rundă a fazei play-off a NBA:
CONFERINŢA DE EST
- Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors 125-120
(Cleveland conduce cu 3-2 la general)
- Detroit Pistons – Orlando Magic 116-109
(Orlando conduce cu scorul general de 3-2)
