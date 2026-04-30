LA Lakers, învinsă din nou de Houston Rockets. Trupa lui LeBron ratează a doua șansă să închidă seria din prima rundă

Los Angeles Lakers, echipa starului LeBron James, a pierdut în faţa lui Houston Rockets cu 93-99 pe propriul teren, ratând din nou şansa de a se califica în semifinalele Conferinţei de Vest, informează AFP.

După ce au condus cu 3-0 la general, Lakers au pierdut la Houston luni şi acasă miercuri, astfel că scorul la general s-a redus la 3-2, care vor găzdui meciul 6 vineri.

Lakers începe să “tremure” în seria cu Rockets

Presiunea este în creştere pentru californieni, în timp ce nicio echipă din NBA nu a mai reuşit să răstoarne o serie începută cu 3-0.

Fără Luka Doncic, LA Lakers a contat pe revenirea pe parchet a lui Austin Reaves, autor a 22 de puncte, absent de la începutul lunii din cauza unei accidentări, în timp ce LeBron James şi-a trecut în cont 25 de puncte, dar insuficiente pentru a putea obţine victoria.

Alte rezultate din prima rundă a fazei play-off a NBA: