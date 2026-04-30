Anunțul făcut de Laurențiu Reghecampf despre posibila revenire la FCSB: “Mi-a zis clar”

Andrei Nicolae Publicat: 30 aprilie 2026, 10:01

Anunțul făcut de Laurențiu Reghecampf despre posibila revenire la FCSB: Mi-a zis clar

Laurențiu Reghecampf a fost unul dintre numele de antrenori asociate cu o posibilă revenire la FCSB, în contextul în care Gigi Becali caută tehnician după ce Mirel Rădoi a plecat la Gaziantep. Recent, Valeriu Răchită, fostul coleg al lui “Reghe”, a dezvăluit că a discutat cu antrenorul lui Al-Hilal Omdurman, iar acesta și-a exprimat în mod clar dorința de a rămâne la formația din Sudan.

FCSB își caută în continuare antrenor după ce Mirel Rădoi a plecat de la club după cinci etape din play-out, iar principala variantă luată în calcul de conducerea clubului, Elias Charalambous, nu a dat un răspuns. Pe lângă tehnicianul cipriot, și alți foști antrenori ai echipei roș-albastre au fost asociați cu o posibilă revenire, inclusiv Laurențiu Reghecampf.

Laurențiu Reghecampf nu vrea să revină la FCSB

Totuși, șansele ca antrenorul care a dus-o pe FCSB în optimile Europa League să se întoarcă înainte de finalul acestui sezon sunt nule. Valeriu Răchită, fostul coleg al lui “Reghe”, a dezvăluit că a purtat o discuție cu acesta și mesajul a fost unul clar: Reghecampf rămâne în Sudan pentru a câștiga titlul.

Vorbeam cu Reghe, când eram în Egipt, dacă se întoarce la FCSB. Zice Corniță, că așa îl alint eu: «Nu, nu mă întorc, stau aici». Mi-a zis: «Nu frate. Stau aici să câștig campionatul!». I-am zis că scrie presa românească că se întoarce la FCSB. El mi-a zis clar că nu se întoarce, stă acolo să câștige campionatul“, a spus fostul fundaș central, potrivit fanatik.ro.

Dacă Reghecampf a decis că va sta până la finalul sezonului la Al-Hilal Omdurman, rămâne de văzut ce decizie ar urma să ia când acest sezon se încheie, în contextul în care ar putea să fie și din vară un nume pe lista lui Gigi Becali.

Reghecampf a avut două mandate de antrenor la FCSB, unul în perioada 2012-2014 și altul între decembrie 2015 și 2017. A cucerit două titluri de campion, o Supercupă a României și o Cupă a Ligii.

