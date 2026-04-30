România – China, la Campionatul Mondial de hochei, Divizia I/B (LIVE VIDEO, AntenaPLAY, 14:30). “Tricolorii” vor o nouă victorie

Naționala României se pregătește să dispute astăzi al doilea ei meci de la Campionatul Mondial de hochei pe gheață, Divizia I/B. Elevii lui Markus Juurikkala vor să repete performanța din meciul de debut contra Olandei, iar în fața lor va sta China, care a fost învinsă în prima rundă.

Partida dintre România și China va avea loc de la ora 14:30 și va fi transmisă pe AntenaPLAY. Evenimentul poate fi urmărit și în format LIVE VIDEO pe site-ul as.ro și în aplicația AntenaSport.

Partida care are loc la Shenzhen pune față în față două naționale cu stări de spirit opuse după prima rundă. Româia a câștigat categoric la debut în fața Olandei cu un categoric 7-0, în timp ce formația din Asia a pierut contra Coreei de Sud cu scorul de 7-4.

Cele două naționale s-au întâlnit ultima dată în 2024, în calificările pentru Jocurile Olimpice. Atunci, “tricolorii” au avut câștig de cauză și s-au impus la pas cu scorul de 6-1.