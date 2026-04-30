România – China, la Campionatul Mondial de hochei, Divizia I/B (LIVE VIDEO, AntenaPLAY, 14:30). “Tricolorii” vor o nouă victorie

Naționala României se pregătește să dispute astăzi al doilea ei meci de la Campionatul Mondial de hochei pe gheață, Divizia I/B. Elevii lui Markus Juurikkala vor să repete performanța din meciul de debut contra Olandei, iar în fața lor va sta China, care a fost învinsă în prima rundă.
Partida dintre România și China va avea loc de la ora 14:30 și va fi transmisă pe AntenaPLAY. Evenimentul poate fi urmărit și în format LIVE VIDEO pe site-ul as.ro și în aplicația AntenaSport.
Partida care are loc la Shenzhen pune față în față două naționale cu stări de spirit opuse după prima rundă. Româia a câștigat categoric la debut în fața Olandei cu un categoric 7-0, în timp ce formația din Asia a pierut contra Coreei de Sud cu scorul de 7-4.
Cele două naționale s-au întâlnit ultima dată în 2024, în calificările pentru Jocurile Olimpice. Atunci, “tricolorii” au avut câștig de cauză și s-au impus la pas cu scorul de 6-1.
România a retrogradat anul trecut din Divizia I/A, după turneul organizat la Sf. Gheorghe. “Tricolorii” speră să revină în al doilea eşalon valoric al hocheiului mondial.
Lotul României la Campionatul Mondial Divizia I/B
Portari: Adorján Attila(CSM Corona Brașov), Rasmus Rinne (ACSH Gheorgheni), Adorján Örs (Steaua București);
Fundași: Láday Tamás (SC Miercurea Ciuc), Salló Alpár (SC Miercurea Ciuc), Ferencz Csibi Róbert (SC Miercurea Ciuc), Haaranen Matias (ACSH Gheorgheni), Mesikämmen Konsta (ACSH Gheorgheni),
Owen Williams (ACSH Gheorgheni), Bors Huba (CSM Corona Brașov);
Atacanți: Péter Balázs (SC Miercurea Ciuc), Rokaly Norbert (SC Miercurea Ciuc), Rokaly-Boldizsár Richárd (CSM Corona Brașov), Molnár Zsombor (CSM Corona Brașov), Gajdó Balázs (CSM Corona Brașov), Andrei Dan Filip (CSM Corona Brașov), Részegh Tamás (CSM Corona Brașov), Evgeny Skachkov (Red Hawks București), Császár Hunor (ACSH Gheorgheni), Sándor Székely Ottó (ACSH Gheorgheni), Imre Patrik (ACSH Gheorgheni), Gecse Olivér (ACS Fenestela 68), Kánya Tamás (Bietigheim Steelers – Germania);
Staff: Markus Juurikkala (antrenor principal), Péter Róbert (antrenor secund), Zsók Levente (antrenor secund), Ruczuj Gellért (antrenor portari), Császár Róbert (responsabil echipament), SRzakács Szabolcs (responsabil echipament), Adrian Veșcan (fizioterapeut), Antal Előd Gergely (team manager).
- “Blestemul de la Crucible” continuă. Campionul mondial en-titre, Zhao Xintong, OUT din sferturi
- “Lucrurile sunt clare”. Scandalul suspendării Anei Bărbosu, comentat de președintele COSR
- România – Olanda 7-0. Tricolorii au făcut spectacol la debutul la Campionatul Mondial de hochei, Divizia I/B
- Reacţia avocatului Anei Bărbosu în scandalul suspendării: “E acuzată!”
- Avocatul Simonei Halep o apără pe Ana Bărbosu! Nicolae Forminte: “Îi sunt alături în orice situație”