Cele mai tari informații despre trofeul World Cup. Cum a fost ascuns într-o cutie de pantofi sau furat de 2 ori

Cupa Mondială se apropie cu pași repezi, iar în curând 48 de echipe se vor lupta pe stadioanele din America de Nord. Câteva naționale țintesc ceva mai mult, și anume gloria oferită de trofeul suprem pe care îl pot ridica deasupra capului pe 19 iulie și care ascunde câteva povești și detalii interesante.

Trofeul Cupei Mondiale, probabil cel mai râvnit premiu din istoria fotbalului, are în spatele său informații extrem de prețioase, fie că vorbim despre cel numit după primul președinte FIFA, Jules Rimet, fie cel nou, ridicat pentru prima dată după anul 1974.

World Cup 2026 va fi în exclusivitate în Universul Antena în perioada 11 iunie – 19 iulie

Cele mai tari 5 informații despre trofeul Cupei Mondiale

Cu ocazia apropierii Cupei Mondiale, jurnaliștii americani de la Fox Sports au prezentat cele mai tari detalii legate de cupa propriu-zis, pentru care jucători precum Mbappe, Messi, Ronaldo sau Kane se vor lupta în vară.

1. Trofeul este făcut din aur de 18 carate: Premiul cântărește 6,142 de kilograme, este gol pe dinăuntru și reprezintă aproximativ 5 kilograme de aur pur. Practic, trofeul valorează în jur de 550.000 de dolari raportat la economia din aprilie 2026.

2. Trofeul a fost acsuns într-o cutie de pantofi: În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, vicepreședintele FIFA de atunci a luat cupa dintr-un seif de bancă din Roma și l-a plasat într-o cutie de pantofi pusă sub patul său. Dorința sa era să ascundă trofeul de inamicii din război.