Martín Palermo reloaded! Atacantul de 7 milioane de euro a ratat trei penalty-uri în același meci

Scene de necrezut la Santiago, în Chile, unde Palestino și Gremio s-au întâlnit în etapa a treia din grupele Copei Sudamericana. Meciul s-a încheiat nedecis, 0-0, dar atacantul brazilian Carlos Vinícius a devenit „vedetă” mondială fără voia lui.
În stilul celebrului Martín Palermo, în 1999, Carlos Vinícius a „reușit” performanța de a rata trei penalty-uri în același meci. Dacă Palermo le-a ratat în trei momente diferite ale jocului cu Paraguay, un 0-3 la Copa America, vârful din Brazilia a irosit toate loviturile de la 11 metri în aceeași fază!
Carlos Vinícius, trei penalty-uri ratate
În minutul 8, Tetê, de la oaspeți, a fost faultat în careu, iar centralul a dictat penalty. Carlos Vinícius a luat mingea, a șutat în stânga portarului Sebastián Pérez, care a reușit să pareze lovitura. După ce a consultat VAR-ul, arbitrul a decis repetarea loviturii, pe motiv că Pérez nu a rămas cu măcar un picior pe linia porții, așa cum prevede regulamentul.
Brazilianul a șutat din nou, de această dată în dreapta goalkeeper-ului de la Palestino, care a mai salvat o dată. Arbitrul a considerat că portarul a încălcat și acum regulamentul, așa că a hotărât repetarea execuției. Tot Carlos Vinícius a șutat, de această dată a alunecat și a trimis pe centrul porții, fiind „ghicit” din nou de Sebastián Pérez.
Carlos Vinicius (yes that one from Fulham) just missed THREE penalties in SIX MINUTES
– In the first, the GK stepped forward
– in the second, GK stepped forward again
– in the third, Carlos Vinícius slipped and missed
NO WAY 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/CRTRQIDNRO
— Fut Sheriff (@FutSheriff) April 30, 2026
Nu ar fi trebuit să mai execute și a treia oară
Potrivit presei din Brazilia, Carlos Vinicius n-ar fi trebuit să mai execute și a treia oară! Luís Castro, tehnicianul lui Gremio, l-a desemnat pe Caio Paulista pentru ultima lovitură, după ce atacantul său ratase deja de două ori.
„Nu e vorba că nu am încredere în Vinícius, dar după ce un jucător ratează două penalty-uri, cel mai bine este să pui pe altcineva”, a declarat antrenorul, la conferința de presă, adăugând că, din nefericire mesajul său nu a ajuns în timp util la jucători.
Ce a spus „eroul” la final: „Nu plec capul!”
Totul a mers rău pentru Carlos Vinicius, care a avut și un gol anulat în timpul meciului din Chile. „Ce seară a fost! E greu, evident că suntem frustrați, mai ales când se întâmplă lucruri pe care nu le vezi în fiecare meci. Mai ales pentru mine, care de regulă mă descurc la penalty-uri.
Dar așa e fotbalul, se poate întâmpla orice. Nu o să plec capul, chiar dacă e una dintre acele seri pe care vrei să le uiți repede”, a declarat atacantul de 31 de ani, potrivit publicației Zero Hora.
● Carlos Vinicius este cotat la 7 milioane de euro.
● Are o carieră importantă, inclusiv în Europa, unde a jucat pentru Benfica, Monaco, Fulham, Tottenham, PSV, Galatasaray sau Rio Ave.
