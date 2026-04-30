Martín Palermo reloaded! Atacantul de 7 milioane de euro a ratat trei penalty-uri în același meci

Scene de necrezut la Santiago, în Chile, unde Palestino și Gremio s-au întâlnit în etapa a treia din grupele Copei Sudamericana. Meciul s-a încheiat nedecis, 0-0, dar atacantul brazilian Carlos Vinícius a devenit „vedetă” mondială fără voia lui.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În stilul celebrului Martín Palermo, în 1999, Carlos Vinícius a „reușit” performanța de a rata trei penalty-uri în același meci. Dacă Palermo le-a ratat în trei momente diferite ale jocului cu Paraguay, un 0-3 la Copa America, vârful din Brazilia a irosit toate loviturile de la 11 metri în aceeași fază!

Carlos Vinícius, trei penalty-uri ratate

În minutul 8, Tetê, de la oaspeți, a fost faultat în careu, iar centralul a dictat penalty. Carlos Vinícius a luat mingea, a șutat în stânga portarului Sebastián Pérez, care a reușit să pareze lovitura. După ce a consultat VAR-ul, arbitrul a decis repetarea loviturii, pe motiv că Pérez nu a rămas cu măcar un picior pe linia porții, așa cum prevede regulamentul.

Brazilianul a șutat din nou, de această dată în dreapta goalkeeper-ului de la Palestino, care a mai salvat o dată. Arbitrul a considerat că portarul a încălcat și acum regulamentul, așa că a hotărât repetarea execuției. Tot Carlos Vinícius a șutat, de această dată a alunecat și a trimis pe centrul porții, fiind „ghicit” din nou de Sebastián Pérez.

Carlos Vinicius (yes that one from Fulham) just missed THREE penalties in SIX MINUTES

– In the first, the GK stepped forward

– in the second, GK stepped forward again

– in the third, Carlos Vinícius slipped and missed

NO WAY 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/CRTRQIDNRO

— Fut Sheriff (@FutSheriff) April 30, 2026