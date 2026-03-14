Cătălin Cîrjan a marcat în Rapid – Dinamo! Fostul jucător al giuleştenilor, gest sfidător către tribună

Cătălin Cîrjan a readus-o în avantaj pe Dinamo, în derby-ul cu Rapid, din prima etapă a play-off-ului Ligii 1. Fostul jucător al giuleştenilor i-a readus în avantaj pe “câini” în debutul reprizei secunde.
Alexandru Musi a trecut uşor pe lângă Borza şi l-a găsit excelent pe Cîrjan în careu, iar fostul fotbalist de la Arsenal l-a învins pe Epassy, marcând primul său gol împotriva formaţiei la care a evoluat timp de un sezon.
Cătălin Cîrjan, gest sfidător în Giuleşti! Cum s-a bucurat după ce a marcat în Rapid – Dinamo
După ce a plecat de la Rapid, atunci când a evoluat sub formă de împrumut în Giuleşti, de la Arsenal, Cîrjan a ajuns în vara anului 2024 la Dinamo. De atunci, el a întâlnit-o pe Dinamo de şase ori până la partida din această seară.
Sâmbătă seară, la meciul cu numărul 7 împotriva lui Dinamo, Cîrjan a înscris pentru prima oară împotriva fostei sale echipe, chiar în Giuleşti. După gol, Cîrjan a avut o explozie de bucurie, a făcut un gest sfidător către tribuna 1 din Giuleşti, după care l-a luat în braţe pe Zeljko Kopic, antrenorul “câinilor”.
Nu a fost primul jucător de la Dinamo care a avut un mesaj pentru rapidişti după ce a înscris în Giuleşti. Danny Armstrong, cel care a deschis scorul în minutul 9, din penalty, le-a făcut semn să tacă fanilor lui Dinamo imediat după ce a înscris, dar a fost atenţionat de Istvan Kovacs să nu provoace pentru ca lucrurile să nu escaladeze.
În acest sezon, Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, a marcat 5 goluri în Liga 1 şi a oferit 5 pase decisive.
