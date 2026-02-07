Cătălin Cîrjan a semnat un nou contract cu Dinamo: „Sunt lucruri pe care nu le poți cumpăra cu bani” - Antena Sport

Cătălin Cîrjan (23 de ani) a semnat un nou contract cu Dinamo, după oferta de 4,5 milioane de euro primită de la Metalist 1925 Harkov, în această iarnă. Mijlocașul a refuzat să plece de la formația lui Zeljko Kopic.

Noul contract al căpitanului „câinilor” va expira în vara lui 2029. În anunțul postat de Dinamo pe paginile de socializare, Cîrjan a transmis un mesaj emoționant, exprimându-și dragostea față de clubul din Ștefan cel Mare.

Cătălin Cîrjan a semnat un nou contract cu Dinamo, până în 2029

Dinamo a postat un videoclip spectaculos, în care sunt surprinse mai multe reușite ale lui Cătălin Cîrjan. „În viață există lucruri pe care nu le poți cumpăra cu bani! Rămânem împreună! Acasă!”, a transmis mijlocașul, la finalul videclipului postat de „câini”.

Ulterior, Dinamo a mai realizat o postare prin care a anunțat oficial faptul că noul contract al lui Cătălin Cîrjan se va întinde până în 2029.

„Atunci când rațiunea și sentimentele se împletesc!