Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cătălin Cîrjan a semnat un nou contract cu Dinamo: „Sunt lucruri pe care nu le poți cumpăra cu bani” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Cătălin Cîrjan a semnat un nou contract cu Dinamo: „Sunt lucruri pe care nu le poți cumpăra cu bani”

Cătălin Cîrjan a semnat un nou contract cu Dinamo: „Sunt lucruri pe care nu le poți cumpăra cu bani”

Viviana Moraru Publicat: 7 februarie 2026, 16:55

Comentarii
Cătălin Cîrjan a semnat un nou contract cu Dinamo: Sunt lucruri pe care nu le poți cumpăra cu bani”

Cătălin Cîrjan / Profimedia

Cătălin Cîrjan (23 de ani) a semnat un nou contract cu Dinamo, după oferta de 4,5 milioane de euro primită de la Metalist 1925 Harkov, în această iarnă. Mijlocașul a refuzat să plece de la formația lui Zeljko Kopic.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Noul contract al căpitanului „câinilor” va expira în vara lui 2029. În anunțul postat de Dinamo pe paginile de socializare, Cîrjan a transmis un mesaj emoționant, exprimându-și dragostea față de clubul din Ștefan cel Mare. 

Cătălin Cîrjan a semnat un nou contract cu Dinamo, până în 2029 

Dinamo a postat un videoclip spectaculos, în care sunt surprinse mai multe reușite ale lui Cătălin Cîrjan. „În viață există lucruri pe care nu le poți cumpăra cu bani! Rămânem împreună! Acasă!”, a transmis mijlocașul, la finalul videclipului postat de „câini”.  

Ulterior, Dinamo a mai realizat o postare prin care a anunțat oficial faptul că noul contract al lui Cătălin Cîrjan se va întinde până în 2029.  

Atunci când rațiunea și sentimentele se împletesc! 

Reclamă
Reclamă

Începutul poveștii a avut loc la începutul lunii iulie 2024. După o experiență nereușită, Cătălin a semnat cu Dinamo, clubul lui de suflet, pe care l-a iubit din copilărie și la a cărui reconstrucție a pus serios umărul, alături de colegii săi, staff-ul sportiv și cel administrativ. 

Nu a durat mult și a devenit un favorit al tribunelor – un copil care și-a pus toată ambiția, experiența acumulată în străinătate și, mai presus de toate, iubirea față de Dinamo în slujba echipei și a clubului. 

Au existat oferte, este adevărat, însă iubirea și ambiția de a câștiga un trofeu alături de clubul pe care îl iubește cu adevărat au fost mai presus de orice oportunitate apărută în cale. 

A trăit fără plămâni 48 de ore, până la transplant. Cum l-au ținut medicii în viațăA trăit fără plămâni 48 de ore, până la transplant. Cum l-au ținut medicii în viață
Reclamă

Astăzi, Cătălin este căpitanul echipei. A jucat 69 de meciuri, a înscris de 12 ori și a oferit 7 pase decisive. 

Iar noi ne bucurăm să anunțăm că am ajuns la un acord privind prelungirea contractului până la 30.06.2029 cu Cătălin Cîrjan! 

Mult succes, Cătălin! Să fii sănătos și să ai parte de cât mai multe realizări și bucurii în tricoul lui Dinamo!”, a anunțat Dinamo, pe paginile oficiale ale clubului. 

  • 2,5 milioane de euro este cota lui Cătălin Cîrjan
  • 4 goluri marcate și 5 pase decisive oferite sunt cifrele lui Cîrjan, în cele 25 de etape din Liga 1
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reuşesc FCSB şi CFR Cluj să prindă in extremis play-off-ul?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Nouă înşelătorie cu ajutorul AI. Cum acţionează hoţii pentru a convinge victimele să trimită bani
Observator
Nouă înşelătorie cu ajutorul AI. Cum acţionează hoţii pentru a convinge victimele să trimită bani
Orașul din România unde oamenii se revoltă din cauza stadionului de 15 milioane de euro: „Să mutați groapa de gunoi! Așa se fură banii!”
Fanatik.ro
Orașul din România unde oamenii se revoltă din cauza stadionului de 15 milioane de euro: „Să mutați groapa de gunoi! Așa se fură banii!”
16:38
Neluțu Varga, prima reacție după ce și-ar fi „amanetat” jucătorii de la CFR Cluj: „Aparține trecutului”
16:34
Nota primită de Radu Drăguşin în Manchester United – Tottenham 2-0. A jucat o oră, după eliminarea lui Romero
16:13
Juri Cisotti, anunț despre viitorul lui la FCSB. Ce le-a dezvăluit italienilor: „Putem discuta”
15:56
“80% s-a dus play-off-ul”. Denis Alibec, tranșant după Unirea Slobozia – Farul. Ce a spus de discuția cu fanii
15:51
Estrela Amadora – Santa Clara, 17:30, LIVE VIDEO. Echipa lui Ianis Stoica are mare nevoie de puncte
15:31
FotoDenis Alibec și colegii de la Farul, băgați în ședință. Imagini după eșecul la ultima fază cu Unirea Slobozia
Vezi toate știrile
1 Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt 2 UPDATECel mai dorit fotbalist român a semnat cu CFR Cluj! Lovitură importantă pentru clubul din Gruia 3 Transferul e oficial! Cu ce echipă a semnat Alex Băluţă 4 Cu ce jucător se pregăteşte FCSB să semneze. Meme Stoica îi pune contractul pe masă: “Cred că mai poate” 5 Un român celebru din fotbal îl face praf pe Cristi Chivu: “Cineva i-a sucit mințile” 6 E oficial. Cu ce echipă a semnat Alexandru Tudorie
Citește și
Cele mai citite
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”