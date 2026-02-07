Cătălin Cîrjan a semnat un nou contract cu Dinamo: „Sunt lucruri pe care nu le poți cumpăra cu bani” - Antena Sport

Cătălin Cîrjan (23 de ani) a semnat un nou contract cu Dinamo, după oferta de 4,5 milioane de euro primită de la Metalist 1925 Harkov, în această iarnă. Mijlocașul a refuzat să plece de la formația lui Zeljko Kopic.
Noul contract al căpitanului „câinilor” va expira în vara lui 2029. În anunțul postat de Dinamo pe paginile de socializare, Cîrjan a transmis un mesaj emoționant, exprimându-și dragostea față de clubul din Ștefan cel Mare.
Cătălin Cîrjan a semnat un nou contract cu Dinamo, până în 2029
Dinamo a postat un videoclip spectaculos, în care sunt surprinse mai multe reușite ale lui Cătălin Cîrjan. „În viață există lucruri pe care nu le poți cumpăra cu bani! Rămânem împreună! Acasă!”, a transmis mijlocașul, la finalul videclipului postat de „câini”.
Ulterior, Dinamo a mai realizat o postare prin care a anunțat oficial faptul că noul contract al lui Cătălin Cîrjan se va întinde până în 2029.
„Atunci când rațiunea și sentimentele se împletesc!
Începutul poveștii a avut loc la începutul lunii iulie 2024. După o experiență nereușită, Cătălin a semnat cu Dinamo, clubul lui de suflet, pe care l-a iubit din copilărie și la a cărui reconstrucție a pus serios umărul, alături de colegii săi, staff-ul sportiv și cel administrativ.
Nu a durat mult și a devenit un favorit al tribunelor – un copil care și-a pus toată ambiția, experiența acumulată în străinătate și, mai presus de toate, iubirea față de Dinamo în slujba echipei și a clubului.
Au existat oferte, este adevărat, însă iubirea și ambiția de a câștiga un trofeu alături de clubul pe care îl iubește cu adevărat au fost mai presus de orice oportunitate apărută în cale.
Astăzi, Cătălin este căpitanul echipei. A jucat 69 de meciuri, a înscris de 12 ori și a oferit 7 pase decisive.
Iar noi ne bucurăm să anunțăm că am ajuns la un acord privind prelungirea contractului până la 30.06.2029 cu Cătălin Cîrjan!
Mult succes, Cătălin! Să fii sănătos și să ai parte de cât mai multe realizări și bucurii în tricoul lui Dinamo!”, a anunțat Dinamo, pe paginile oficiale ale clubului.
- 2,5 milioane de euro este cota lui Cătălin Cîrjan
- 4 goluri marcate și 5 pase decisive oferite sunt cifrele lui Cîrjan, în cele 25 de etape din Liga 1
