Mihai Stoica l-a făcut praf pe un angajat al FRF: “Nu există aşa ceva”

Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului, Mihai Stoica (60 de ani), l-a acuzat pe directorul şcolii federale de antrenori a FRF, Lucian Burchel, că nu cunoaşte statutul antrenorului.

Reacţia dură a lui Mihai Stoica a venit după o declaraţie a lui Lucian Burchel. Burchel susţinea că o echipă din Liga 1 care rămâne fără un antrenor cu licenţa Pro este obligată să numească un tehnician care are măcar licenţa A.

Mihai Stoica l-a acuzat pe Lucian Burchel că nu ştie statutul antrenorului: “E ceva neverosimil”

„Era în eroare domnul Lucian Burchel. Ai un singur lucru de făcut și tu nici pe ăla nu știi să-l faci? Ești șeful Școlii de Antrenori, dar nu știi statutul antrenorului. Pentru mine este ceva neverosimil. Să nu știi asta și să te mai și apuci să vorbești fără să stăpânești problema.

Eu am marea șansă de a lucra cu Valeriu Argăseală, care știe absolut tot și mi-a spus clar că nu există așa ceva. Burchel a sugerat că antrenorul interimar trebuie să aibă licență A.

Întâmplător, noi avem antrenor cu licența A, e vorba de Marius Popa. Noi trebuie să avem un antrenor care să conducă echipa și îl avem pe Filip, care are licența B și este cursant la licența A”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.