Mihai Stoica l-a făcut praf pe un angajat al FRF: “Nu există aşa ceva”

Bogdan Stănescu Publicat: 15 mai 2026, 12:24

Mihai Stoica este preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB / Sport Pictures

Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului, Mihai Stoica (60 de ani), l-a acuzat pe directorul şcolii federale de antrenori a FRF, Lucian Burchel, că nu cunoaşte statutul antrenorului.

Reacţia dură a lui Mihai Stoica a venit după o declaraţie a lui Lucian Burchel. Burchel susţinea că o echipă din Liga 1 care rămâne fără un antrenor cu licenţa Pro este obligată să numească un tehnician care are măcar licenţa A.

Mihai Stoica l-a acuzat pe Lucian Burchel că nu ştie statutul antrenorului: “E ceva neverosimil”

Era în eroare domnul Lucian Burchel. Ai un singur lucru de făcut și tu nici pe ăla nu știi să-l faci? Ești șeful Școlii de Antrenori, dar nu știi statutul antrenorului. Pentru mine este ceva neverosimil. Să nu știi asta și să te mai și apuci să vorbești fără să stăpânești problema.

Eu am marea șansă de a lucra cu Valeriu Argăseală, care știe absolut tot și mi-a spus clar că nu există așa ceva. Burchel a sugerat că antrenorul interimar trebuie să aibă licență A.

Întâmplător, noi avem antrenor cu licența A, e vorba de Marius Popa. Noi trebuie să avem un antrenor care să conducă echipa și îl avem pe Filip, care are licența B și este cursant la licența A”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.

Lucian Filip apare ca preparator fizic, iar, din ce știu eu, o echipă care rămâne fără antrenorul principal deținător de licența Pro are obligația de a numi pe cineva care are licența A.

Din punct de vedere al documentației, Lucian Filip nu are nici o calitate de antrenor, nici Licența B, nimic. El apare ca preparator fizic. Eu vorbesc despre ce este în sistem.

Interimatul la o echipă se asigură fie de unul dintre secunzii principalului care a plecat, fie de un alt antrenor care are nevoie minimum de o licență care trebuie să fie un singur nivel inferior cea a antrenorului principal care a plecat, adică să aibă Licența A”, declara anterior Lucian Burchel pentru golazo.ro.

Gigi Becali îl vrea tot pe Elias Charalambous

Mihai Stoica a anunţat că Gigi Becali îl va suna pe 21 mai pe Elias Charalambous, pentru a încerca să-l convingă pe cipriot să preia echipa. Dacă va accepta, Charalambous ar putea veni alături de Pintilii la FCSB. Cu acest tandem FCSB a câştigat titlul în ultimele două sezoane. Tot cu ei, în acest sezon, FCSB a ratat play-off-ul.

Mirel Rădoi l-a înlocuit pe Charalambous după plecarea cipriotului, dar a părăsit echipa după o lună şi jumătate, pentru a o prelua pe Gaziantep.

