Ce jucător al FCSB-ului a lipsit de la ședința lui Gigi Becali. Detaliile oferite de Mihai Stoica: „Și-a atins scopul” - Antena Sport

Mihai Stoica a oferit detalii despre ședința făcută de Gigi Becali la baza FCSB-ului, după eșecul cu CFR Cluj, scor 1-4, din etapa a 23-a din Liga 1. Oficialul campioanei a dezvăluit că marele absent a fost Florin Tănase.

Decarul roș-albaștrilor este accidentat și a plecat la Belgrad, pentru a se trata la „vraciul” Marijana. Din acest motiv, Tănase nu a fost prezent la ședința cu Gigi Becali, cei doi având o relație foarte apropiată.

Florin Tănase, marele absent de la ședința lui Gigi Becali de la baza FCSB-ului

Mihai Stoica a dezvăluit că jucătorii FCSB-ului nu și-au putut ridica privirile din pământ, în momentul în care Gigi Becali și-a ținut discursul în fața lor. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a mai transmis că nu avea nicio emoție la începutul meciului cu CFR Cluj, însă în cele din urmă, roș-albaștrii au fost învinși categoric.

„Important e că azi a avut loc o discuție. Gigi a fost la bază după mulți ani și cred că și-a atins scopul. A fost un dialog. Dar mai greu să vorbești. Nici nu a fost Tănase care are și responsabilitate și poate vorbi. În rest au fost multe priviri în pământ. Jucătorii nu au zis nimic.

Și Gigi a insistat să spună ce au de spus. Culmea e că la acest meci nu aveam emoții. Ratam cu seninătate, dar nu părea să avem probleme. Când am luat golul 3 a fost copie la indigo după meciul cu Feyenoord, dar s-a terminat cu rezultatul de la Zagreb”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.