Prima reacţie din partea Oţelului după ce Laszslo Balint şi-a dat demisia: “Am încercat să-l opresc”

Cristi Munteanu a dezvăluit că a încercat să îl convingă pe Laszlo Balint să nu îşi dea demisia de la Oţelul, dar nu a avut succes. Antrenorul a rămas ferm pe poziţii şi meciul cu Csikszereda a fost ultimul al său pe banca moldovenilor.

Balint se desparte astfel de Oţelul şi îi lasă pe gălăţeni pe locul al patrulea din play-out, cu 18 victorii, 10 remize şi 13 înfrângeri în cele 42 de meciuri adunate pe banca moldovenilor.

Prima reacţie din partea Oţelului după ce Laszslo Balint şi-a dat demisia

”Ne pare rău. A făcut o treabă foarte bună la noi. În seara asta chiar nu am avut șansă. Și la 1-1 am avut bară. Nu ne-am bazat pe 3 titulari care au fost suspendați meciul trecut, mai e și accidentarea lui Pedro Nuno. Practic am jucat fără jumătate de echipă. A fost decizia lui Gyuszi. Ce pot spune, îmi pare rău și îi urez mult succes pe viitor.

M-a informat după meci, mi-a zis ce decizie a luat. Bineînțeles că am încercat să-l opresc, dar a zis că trebuie ceva schimbat la echipă. Repet, îmi pare tare rău. Este un antrenor excelent, un om excelent. Îmi pare rău că a lua decizia să plece.

Dar noi trebuie să mergem înainte, să ne dea Dumnezeu inspirație pentru a alege un antrenor cu care să ne atingem obiectivul. Din seara asta începem să ne gândim la un alt antrenor. Nu e un moment ușor, dar sunt optimist. Am încredere în echipă. Avem jucători buni, când vor reveni cei suspendați și accidentați.