Claudiu Petrila, reușită de senzație în Rapid – Dinamo! Fotbalistul giuleștenilor l-a executat pe Epassy

Un adevărat derby pe Giulești, acolo unde Rapid și Dinamo București luptă pentru primele puncte din acest play-off. Ambele formații încearcă să profite de eșecul suferit de Universitatea Craiova în fața celor de la FC Argeș.

Disputa de pe stadionul alb-vișiniu este plină de momente fantastice, atât în tribune, cât și pe gazon. Claudiu Petrila și-a trecut numele pe lista marcatorilor cu o super-execuție.

Claudiu Petrila, gol fantastic în meciul cu Dinamo

Rapid București s-a impus în ambele partide din sezonul regular contra celor de la Dinamo, iar un succes în disputa din Giulești ar însemna un pas important în lupta pentru câștigarea titlului.

La scorul de 2-1 în favoarea „câinilor”, Claudiu Petrila a luat o acțiune pe cont propriu, a intrat în poziție centrală, iar după o combinație cu Elvir Koljic l-a executat pe Epassy cu un super-gol.

