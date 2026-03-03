Cristi Chivu, lăudat de o legendă cu 7 titluri în Serie A: "Merită aplauze pentru ce a reuşit" - Antena Sport

Închide meniul
Cristi Chivu, lăudat de o legendă cu 7 titluri în Serie A: “Merită aplauze pentru ce a reuşit”

Dan Roșu Publicat: 3 martie 2026, 9:12

Cristi Chivu, în timpul unui meci - Profimedia Images

Continuă laudele la adresa lui Cristi Chivu chiar înainte de AC Milan – Inter, derby-ul din etapa a 28-a din Serie A ce se va disputa duminică, de la ora 21:45 şi poate decide în mare măsură campioana din Serie A.

O victorie a echipei lui Cristi Chivu ar aduce o diferenţă de 13 puncte faţă de rivala din oraş şi ar încheia practic lupta pentru supremaţie. Claudio Marchisio (40 de ani), om cu 7 scudetto alături de Juventus, a folosit cuvinte mari atunci când a vorbit despre Chivu.

Claudio Marchisio îl laudă pe Cristi Chivu

“În primul rând, legat de derby-ul de duminică, mă aștept la o partidă palpitantă, în care Inter va fi în stare să facă un joc mai echilibrat. Va fi un meci intens, mai ales că ambele echipe îl vor aborda într-un moment în care sunt în formă.

În ceea ce privește Inter, sincer, Chivu e o surpriză pentru mine! Nu pentru că n-aș fi crezut în el, ci pentru că niciodată nu e ușor să înlocuiești un antrenor care a avut rezultate înaintea ta (n.r. – Simone Inzaghi).

Dar Chivu a răspuns foarte bine, în fața acestei provocări și merită aplauze pentru că a reușit să-și pună amprenta pe jocul unei echipe deja puternice. Sincer, rezultatele vorbesc pentru Chivu, la ora actuală“, a spus “Il Principino”.

Inter se află în fruntea Serie A, la 10 puncte distanță de rivala AC Milan, însă “rossonerii” ar putea reveni în cursa pentru Scudetto dacă se impun în Derby della Madoninna, care va avea loc duminică.

