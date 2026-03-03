Cristi Chivu, lăudat de o legendă cu 7 titluri în Serie A: "Merită aplauze pentru ce a reuşit" - Antena Sport

Continuă laudele la adresa lui Cristi Chivu chiar înainte de AC Milan – Inter, derby-ul din etapa a 28-a din Serie A ce se va disputa duminică, de la ora 21:45 şi poate decide în mare măsură campioana din Serie A.

O victorie a echipei lui Cristi Chivu ar aduce o diferenţă de 13 puncte faţă de rivala din oraş şi ar încheia practic lupta pentru supremaţie. Claudio Marchisio (40 de ani), om cu 7 scudetto alături de Juventus, a folosit cuvinte mari atunci când a vorbit despre Chivu.

Claudio Marchisio îl laudă pe Cristi Chivu

“În primul rând, legat de derby-ul de duminică, mă aștept la o partidă palpitantă, în care Inter va fi în stare să facă un joc mai echilibrat. Va fi un meci intens, mai ales că ambele echipe îl vor aborda într-un moment în care sunt în formă.

În ceea ce privește Inter, sincer, Chivu e o surpriză pentru mine! Nu pentru că n-aș fi crezut în el, ci pentru că niciodată nu e ușor să înlocuiești un antrenor care a avut rezultate înaintea ta (n.r. – Simone Inzaghi).

Dar Chivu a răspuns foarte bine, în fața acestei provocări și merită aplauze pentru că a reușit să-și pună amprenta pe jocul unei echipe deja puternice. Sincer, rezultatele vorbesc pentru Chivu, la ora actuală“, a spus “Il Principino”.