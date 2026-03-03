Dani Coman i-a dat replica lui Florin Tănase, după discursul fără precedent: "Nu e în măsură să facă asta" - Antena Sport

Dani Coman i-a dat replica lui Florin Tănase, după discursul dur avut de decarul FCSB-ului. După victoria cu 4-2 cu UTA, mijlocaşul campioanei a oferit declaraţii despre eroarea uriaşă comisă de arbitrul Radu Petrescu, în Petrolul – FC Argeş 2-1.

“Pe Radu Petrescu mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei. Omul și-a reparat greșeala, nu avea de unde să știe că-i vine mingea pe cap. La ceilalți, etapa următoare, de ce nu s-a comentat la fel? Nu că m-a deranjat, dar îmi era milă de săracul Radu Petrescu. Despre ceilalți, nimic”, a spus Florin Tănase.

Dani Coman i-a dat replica lui Florin Tănase, după discursul fără precedent

CCA a recunoscut eroarea de arbitraj comisă de Radu Petrescu, “centralul” anulându-le un gol perfect valabil piteştenilor, la scorul de 1-1. Rezultatul ar fi putut să cântărească enorm în ceea ce priveşte play-off-ul, însă FC Argeş şi-a asigurat prezenţa în Top 6 după victoria cu Dinamo, scor 1-0.

Discursul lui Florin Tănase nu a trecut neobservat de Dani Coman. Preşedintele de la FC Argeş a declarat că decarul FCSB-ului nu ar trebui să intre în astfel de subiecte controversate.

“Nu vreau să intru în polemică cu un jucător, să-și vadă de fotbalul lui, de treaba lui. Nu e în măsură el să discute despre astfel de lucruri”, a spus Dani Coman, conform digisport.ro.