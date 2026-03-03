Dani Coman i-a dat replica lui Florin Tănase, după discursul fără precedent: "Nu e în măsură să facă asta" - Antena Sport

Închide meniul
Dani Coman i-a dat replica lui Florin Tănase, după discursul fără precedent: "Nu e în măsură să facă asta"

Dani Coman i-a dat replica lui Florin Tănase, după discursul fără precedent: "Nu e în măsură să facă asta"

Dani Coman i-a dat replica lui Florin Tănase, după discursul fără precedent: “Nu e în măsură să facă asta”

Viviana Moraru Publicat: 3 martie 2026, 9:14

Comentarii
Dani Coman i-a dat replica lui Florin Tănase, după discursul fără precedent: Nu e în măsură să facă asta

Florin Tănase în timpul unui meci / Profimedia Images

Dani Coman i-a dat replica lui Florin Tănase, după discursul dur avut de decarul FCSB-ului. După victoria cu 4-2 cu UTA, mijlocaşul campioanei a oferit declaraţii despre eroarea uriaşă comisă de arbitrul Radu Petrescu, în Petrolul – FC Argeş 2-1.

“Pe Radu Petrescu mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei. Omul și-a reparat greșeala, nu avea de unde să știe că-i vine mingea pe cap. La ceilalți, etapa următoare, de ce nu s-a comentat la fel? Nu că m-a deranjat, dar îmi era milă de săracul Radu Petrescu. Despre ceilalți, nimic”, a spus Florin Tănase.

Dani Coman i-a dat replica lui Florin Tănase, după discursul fără precedent

CCA a recunoscut eroarea de arbitraj comisă de Radu Petrescu, “centralul” anulându-le un gol perfect valabil piteştenilor, la scorul de 1-1. Rezultatul ar fi putut să cântărească enorm în ceea ce priveşte play-off-ul, însă FC Argeş şi-a asigurat prezenţa în Top 6 după victoria cu Dinamo, scor 1-0.

Discursul lui Florin Tănase nu a trecut neobservat de Dani Coman. Preşedintele de la FC Argeş a declarat că decarul FCSB-ului nu ar trebui să intre în astfel de subiecte controversate.

“Nu vreau să intru în polemică cu un jucător, să-și vadă de fotbalul lui, de treaba lui. Nu e în măsură el să discute despre astfel de lucruri”, a spus Dani Coman, conform digisport.ro.

Dani Coman a amintit şi de investiţiile uriaşe pe care le-a făcut Florin Tănase în domeniul imobiliar, în Nordul Bucureştiului: “Un băiat deștept, care se gândește și la viitor, nu câștigă bani doar din fotbal”, a mai spus preşedintele de la FC Argeş despre mijlocaşul FCSB-ului.

Comentarii


1 CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor 2 Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut” 3 Steven Nsimba, transfer la o echipă de top din Europa. Lovitură financiară pentru Mihai Rotaru 4 Kyros Vassaras a dat verdictul, după fazele controversate din Farul – CFR Cluj 1-2. Discuţiile din camera VAR, publicate 5 Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la Palat după umilinţa FCSB-ului. Ce se întâmplă cu Mihai Stoica şi Mirel Rădoi 6 Ilie Dumitrescu a aflat ce vrea să facă Gigi Becali la FCSB şi a reacţionat: “E senzaţional”
