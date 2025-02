Ce salariu va încasa Elvir Koljic la Rapid. Noul atacant din Giuleşti are contract până în vara anului 2026 - Antena Sport

Noi sperăm să fie sănătos, în ultimul an nu a mai fost accidentat din ce am observat. Faptul că a avut acele accidentări nu înseamnă că o să le aibă şi pe viitor. E unul dintre cei mai buni jucători din campionat. Sperăm să fie sănătos şi să dea cât mai multe goluri pentru Rapid.

Orice jucător trebuie să facă vizita medicală. Koljic este apt, a jucat şi meciurile Craiovei. Are vizita medicală făcută. Va avea şi mâine câteva controale, dar din punctul nostru de vedere nu e o problemă.

Dacă nu ar trece vizita medicală, orice contract s-ar rupe, dar sunt şanse zero.

Astăzi am luat legătura cu cei de la Craiova, pentru că am avut informaţii că sunt împotmoliţi la contract. Am făcut ofertă şi am vorbit cu jucătorul, nimic mai devreme de azi. Are contract un an şi jumătate cu opţiune pentru încă un an”, a declarat Victor Angelescu.