Elias Charalambous a recunoscut, după ruşinea trăită de FCSB: "Nu avem scuze". Ce se va întâmpla în play-out - Antena Sport

Elias Charalambous a recunoscut, după ruşinea trăită de FCSB: “Nu avem scuze”. Ce se va întâmpla în play-out

Alex Masgras Publicat: 1 martie 2026, 20:56

Elias Charalambous, la o conferinţă de presă / Antena Sport

Elias Charalambous, antrenorul lui FCSB, a recunoscut că echipa nu are nicio scuză după ce a ratat calificarea în play-off. FC Argeş a câştigat cu 1-0 meciul de pe Arena Naţională cu Dinamo şi a spulberat orice şansă a campioanei României de a termina sezonul regulat în Top 6.

Charalambous a declarat că cei de la FCSB s-au pus singuri în această situaţie, dar vor trata cu seriozitate play-out-ul. Obiectivul după această calificare ratată este de a obţine cât mai multe puncte şi de a obţine locul de Conference League pe care îl pot obţine şi echipele care nu ajung în play-off.

Elias Charalambous, după ce FCSB a ratat calificarea în play-off: “E vina noastră”

“Ştiam dinainte că nu ţine de noi. Am spus că noi ne-am pus în această situaţie, e vina noastră, de-asta suntem aici. Acum s-a terminat, vom avea şansa şi vom încerca să obţinem cât mai multe puncte în play-out pentru a ne lupta pentru un loc în Conference League. Vom lupta pentru şansele noastre. Nu avem scuze, nu mai avem ce spune. În acest moment dificil trebuie să obţinem cele trei puncte”, a declarat Elias Charalambous, potrivit digisport.ro.

Campioană în ultimele două sezoane din Liga 1, FCSB stabileşte astfel o premieră negativă. Formaţia roş-albastră este prima campioană în exerciţiu din România care nu reuşeşte să ajungă în play-off pentru a-şi apăra titlul.

Astra, Viitorul Constanţa, CFR Cluj (5 titluri la rând), Farul Constanţa şi FCSB (2 titluri la rând) sunt echipele care au cucerit titlul în Liga 1 de la introducerea formatului cu play-off şi play-out.

Universitatea Craiova, Rapid, Dinamo, U Cluj, CFR Cluj şi FC Argeş sunt echipele care vor evolua în acest sezon în play-off.

Va prinde FCSB Conference League la finalul sezonului?
