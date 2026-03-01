Dani Coman, anunț despre prime după calificarea Argeșului în play-off: "Atât vă dăm". A fost isterie în vestiar - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Dani Coman, anunț despre prime după calificarea Argeșului în play-off: “Atât vă dăm”. A fost isterie în vestiar

Andrei Nicolae Publicat: 1 martie 2026, 20:47

Dani Coman, în vestiarul lui FC Argeș / Captură Digi Sport

FC Argeș s-a calificat în play-off după victoria contra lui Dinamo, iar jucătorii și staff-ul piteștenilor au declanșat fiesta în vestiar. După ce fotbaliștii au sărbătorit, la cabine au intrat și președintele Dani Coman și antrenorul Bogdan Andone, moment în care a avut loc o discuție spumoasă despre prime.

FC Argeș s-a calificat în play-off după ce a învins-o la limită pe Dinamo cu scorul de 1-0. Ricardo Matos a fost eroul piteștenilor, iar FCSB va juca oficial în play-out pentru prima dată în istoria ei, consemând o umilință pentru trupa lui Elias Charalambous.

Ce s-a întâmplat în vestiarul lui FC Argeș după calificarea în play-off

După fluierul final al partidei, jucătorii lui FC Argeș au sărbătorit inițial alături de propriii suporteri, după care s-au dus în vestiar și au început să cânte și să se bucure la maxim de reușita lor. La un moment dat, și-au făcut apariția Dani Coman și Bogdan Andone.

Președintele alb-violeților a ținut să îi laude pe jucători, după care tehnicianul echipei a adus vorba de primele pe care urmează să le primească fotbaliștii săi. Atunci, Coman le-a transmis jucătorilor săi că ei își vor stabili suma de bani pe care să o primească, ci nu conducerea.

Dani Coman: “Meritați să fiți aici unde sunteți. Mă bucur din suflet pentru voi“.

Bogdan Andone: “V-a promis ceva săptămâna trecută. (n.r. Un jucător spune 2.000). Nu, mai mult a zis“.

Bogdan Andone: “Știu că sunteți băieți de caracter, stabiliți voi și spuneți Atât cât stabiliți voi, atât vă dăm“, a fost dialogul redat din vestiarul lui FC Argeș, potrivit digisport.ro.

Universitatea Craiova, Dinamo, Rapid, Universitatea Cluj, CFR Cluj și FC Argeș sunt echipele care s-au calificat în play-off în acest sezon de Liga 1.

