Dani Coman, anunț despre prime după calificarea Argeșului în play-off: "Atât vă dăm". A fost isterie în vestiar - Antena Sport

FC Argeș s-a calificat în play-off după victoria contra lui Dinamo, iar jucătorii și staff-ul piteștenilor au declanșat fiesta în vestiar. După ce fotbaliștii au sărbătorit, la cabine au intrat și președintele Dani Coman și antrenorul Bogdan Andone, moment în care a avut loc o discuție spumoasă despre prime.

FC Argeș s-a calificat în play-off după ce a învins-o la limită pe Dinamo cu scorul de 1-0. Ricardo Matos a fost eroul piteștenilor, iar FCSB va juca oficial în play-out pentru prima dată în istoria ei, consemând o umilință pentru trupa lui Elias Charalambous.

Ce s-a întâmplat în vestiarul lui FC Argeș după calificarea în play-off

După fluierul final al partidei, jucătorii lui FC Argeș au sărbătorit inițial alături de propriii suporteri, după care s-au dus în vestiar și au început să cânte și să se bucure la maxim de reușita lor. La un moment dat, și-au făcut apariția Dani Coman și Bogdan Andone.

Președintele alb-violeților a ținut să îi laude pe jucători, după care tehnicianul echipei a adus vorba de primele pe care urmează să le primească fotbaliștii săi. Atunci, Coman le-a transmis jucătorilor săi că ei își vor stabili suma de bani pe care să o primească, ci nu conducerea.

Dani Coman: “Meritați să fiți aici unde sunteți. Mă bucur din suflet pentru voi“.