"Cea mai bună echipă din campionat". Vedeta lui FC Botoșani nu s-a ferit de cuvinte după eșecul cu Univ. Craiova - Antena Sport

“Cea mai bună echipă din campionat”. Vedeta lui FC Botoșani nu s-a ferit de cuvinte după eșecul cu Univ. Craiova

Andrei Nicolae Publicat: 25 ianuarie 2026, 8:46

Sebastian Mailat, în timpul meciului Universitatea Craiova - FC Botoșani / Sport Pictures

Sebastian Mailat, aripa stânga a celor de la FC Botoșani, a fost unul dintre jucătorii moldovenilor care au oferit reacții după eșecul contra Universității Craiova, scor 0-2. Jucătorul de 28 de ani a recunoscut superioritatea oltenilor și a numit formația lui Coelho drept cea mai bună din Liga 1.

Universitatea Craiova a obținut o nouă victorie în Liga 1 și a ajuns la patru succese la rând, după ce s-a impus și în fața lui FC Botoșani. Alex Cicâldău și Monday Etim au fost cei care au adus victoria formației din Bănie, care a revenit pe primul loc.

Universitatea Craiova, remarcată de Sebastian Mailat

După meci, jucători de la ambele echipe au oferit reacții, iar printre ei s-a numărat și Mailat, unul dintre cei mai buni oameni din tabăra moldoveană. Jucătorul de bandă a lăudat-o pe Universitatea Craiova și și-a consolat propriii coechipieri, îndreptând atenția spre următorul meci, cel de pe teren propriu cu Oțelul Galați.

O partidă dificilă, terenul a fost bun față de cel de la Miercurea. Am întâlnit cea mai bună echipă din campionat, așa am simțit. Din păcate am pierdut și asta este.

Nu am fost atât de lucid ca altă dată, data viitoare voi înscrie și se uită totul. Știm să trecem și prin astfel de perioade, la Botoșani nu a fost mereu totul roz, cum e acum.

Avem un grup bun, unit, vom obține prima victorie anul acesta. Suntem o echipă mai puternică acasă, trebuie să uităm repede această înfrângere. Acasă suntem diferiți“, a spus Mailat, potrivit primasport.ro.

În acest sezon, Mailat a marcat de opt ori și a oferit trei pase decisive în 22 de meciuri disputate în campionat în tricoul botoșănenilor. Formația lui Leo Grozavu a rămas pe locul 5 după eșecul contra juveților și este acum la trei puncte distanță de primul loc din afara play-off-ului, ocupat provizoriu de UTA Arad.

