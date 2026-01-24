Universitatea Craiova - FC Botoșani 2-0. Oltenii au revenit pe primul loc în Liga 1! - Antena Sport

A început repriza secundă.

Pauză!

Min. 41 Mailat scapă singur spre poartă, dar şutează direct în bară!

Min 29. Baiaram primeşte cartonaş galben pentru proteste. Jucătorul a fost oprit pentru un presupus fault în atac. Şi antrenorul Coelho a luat galben, tot pentru proteste.

Min. 19 Petro are prima ocazie a Botoşaniului. Şutează bine din interiorul careului, dar Isenko apără.

Min. 13 Şut al lui Cicâldău din marginea careului, cu puţin pe lângă poartă.

Min 11. Nsimba face fault în atac, în careul oaspeţilor. Începutul de joc aparţine Universităţii, care domină, dar fără ocazii clare de poartă.

Minul 5 – Leo Grozavu primeşte cartonaş galben pentru proteste.

Partida a început!

Update: Echipele de start:

Universitatea Craiova (3-5-2): Isenko – Romanchuk, Stevanovic, Screciu – Mora, D. Matei, Anzor, Cicâldău, Bancu (cpt.) – Nsimba, Baiaram

Rezerve: L. Popescu, S. Lung – Mogoș, Fălcușan, T. Băluță, Al. Crețu, Fl. Ștefan, Teles, Al Hamlawi, Băsceanu, Etim, D. I. Muntean

Antrenor: Filipe Coelho

FC Botoșani (4-2-3-1): Anestis – Pavlovic, Diaw, Miron (cpt.), Creț – Petro, Aldair – Cîmpanu, Ongenda, Mailat – Bodișteanu

Rezerve: Kukic, Adams, Suta, Țigănașu, Papa, M. Fernandez, Bordeianu, A.M. Dumitru, A.D. Dumitru, Kovtaliuk, Enzo Lopez, Dumiter

Antrenor: Leo Grozavu

Universitatea Craiova și FC Botoșani închid ziua de sâmbătă în Liga 1, disputa fiind una importantă pentru ambele formații. Echipa antrenată de Filipe Coelho își dorește să revină pe prima poziție în clasament, după ce Dinamo a câștigat vineri seară la Hermannstadt.

De partea cealaltă, presiunea pe umerii lui Leo Grozavu este din ce în ce mai mari, moldovenii fiind fără victorie din 30 noiembrie 2025, de la acel 1-0 în deplasare cu Unirea Slobozia.

În partida tur, cele două formații au încheiat la egalitate, scor 1-1. Atunci, Alexandru Cicâldău a deschis scorul (min. 62), dar gazdele au restabilit echilibrul pe tabelă prin Ongenda (min. 72).

Echipele probabile: