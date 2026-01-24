Universitatea Craiova - FC Botoșani 2-0. Oltenii au revenit pe primul loc în Liga 1! - Antena Sport

Universitatea Craiova și FC Botoșani s-au întâlnit pe ”Ion Oblemenco” într-unul din cele mai tari dueluri ale rundei cu numărul 23 din Liga 1. Partida dintre cele două formații a fost transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.
Oltenii au învins, cu scorul de 2-0, pe FC Botoşani, în fața propriilor suporteri şi au revenit pe primul loc în clasamentul Ligii 1. Pentru Universitatea Craiova au marcat Cicâldău şi Etim.
Universitatea Craiova – FC Botoșani LIVE TEXT 2-0
Final de joc!
Min. 83 Gol. Etim înscrie după ce primeşte o pasă de la adversar!
Min. 65 – Gol! Pasă decisivă a lui Nsimba pentru Cicâldău, care înscrie pentru Universitatea Craiova!
Min. 64 – Baiaram s-a accidentat şi a fost schimbat!
Min. 53 Matei trimite pe lângă poartă.
Min. 47 – Anzor trimite un şut din marginea careului, dar peste poartă.
A început repriza secundă.
Pauză!
Min. 41 Mailat scapă singur spre poartă, dar şutează direct în bară!
Min 29. Baiaram primeşte cartonaş galben pentru proteste. Jucătorul a fost oprit pentru un presupus fault în atac. Şi antrenorul Coelho a luat galben, tot pentru proteste.
Min. 19 Petro are prima ocazie a Botoşaniului. Şutează bine din interiorul careului, dar Isenko apără.
Min. 13 Şut al lui Cicâldău din marginea careului, cu puţin pe lângă poartă.
Min 11. Nsimba face fault în atac, în careul oaspeţilor. Începutul de joc aparţine Universităţii, care domină, dar fără ocazii clare de poartă.
- Minul 5 – Leo Grozavu primeşte cartonaş galben pentru proteste.
Partida a început!
Update: Echipele de start:
Universitatea Craiova (3-5-2): Isenko – Romanchuk, Stevanovic, Screciu – Mora, D. Matei, Anzor, Cicâldău, Bancu (cpt.) – Nsimba, Baiaram
Rezerve: L. Popescu, S. Lung – Mogoș, Fălcușan, T. Băluță, Al. Crețu, Fl. Ștefan, Teles, Al Hamlawi, Băsceanu, Etim, D. I. Muntean
Antrenor: Filipe Coelho
FC Botoșani (4-2-3-1): Anestis – Pavlovic, Diaw, Miron (cpt.), Creț – Petro, Aldair – Cîmpanu, Ongenda, Mailat – Bodișteanu
Rezerve: Kukic, Adams, Suta, Țigănașu, Papa, M. Fernandez, Bordeianu, A.M. Dumitru, A.D. Dumitru, Kovtaliuk, Enzo Lopez, Dumiter
Antrenor: Leo Grozavu
Universitatea Craiova și FC Botoșani închid ziua de sâmbătă în Liga 1, disputa fiind una importantă pentru ambele formații. Echipa antrenată de Filipe Coelho își dorește să revină pe prima poziție în clasament, după ce Dinamo a câștigat vineri seară la Hermannstadt.
De partea cealaltă, presiunea pe umerii lui Leo Grozavu este din ce în ce mai mari, moldovenii fiind fără victorie din 30 noiembrie 2025, de la acel 1-0 în deplasare cu Unirea Slobozia.
În partida tur, cele două formații au încheiat la egalitate, scor 1-1. Atunci, Alexandru Cicâldău a deschis scorul (min. 62), dar gazdele au restabilit echilibrul pe tabelă prin Ongenda (min. 72).
Echipele probabile:
- Universitatea Craiova: Isenko – Romanchuk, Stevanovic, Screciu – Teles, Matei, Anzor, Cicâldău, Bancu – Nsimba, Etim. Antrenor: Filipe Coelho
- FC Botoșani: Anestis – Creț, Miron, Diaw, Pavlovic – Petro, Papa – Mitrov, Ongenda, Mailat – Dumiter. Antrenor: Leo Grozavu
