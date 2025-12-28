Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„Cea mai mare surpriză din istoria modernă a fotbalului românesc”. Mihai Stoica, cucerit de titularul de la FCSB - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | „Cea mai mare surpriză din istoria modernă a fotbalului românesc”. Mihai Stoica, cucerit de titularul de la FCSB

„Cea mai mare surpriză din istoria modernă a fotbalului românesc”. Mihai Stoica, cucerit de titularul de la FCSB

Viviana Moraru Publicat: 28 decembrie 2025, 19:52

Comentarii
Cea mai mare surpriză din istoria modernă a fotbalului românesc”. Mihai Stoica, cucerit de titularul de la FCSB

Mihai Stoica, bucurie la finalul unui meci al FCSB-ului/ Profimedia

Mihai Stoica s-a declarat a fi cucerit de titularul de la FCSB. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Juri Cisotti. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

MM l-a numit pe mijlocașul campioanei ca fiind „cea mai mare surpriză din istoria modernă a fotbalului românesc”, ținând cont de evoluțiile sale de la FCSB. 

Mihai Stoica, cucerit de titularul de la FCSB, Juri Cisotti 

Mihai Stoica a amintit de pasa de gol oferită de Juri Cisotti în victoria fabuloasă a FCSB-ului cu Feyenoord, scor 4-3, din grupa de Europa League. Italianul a recuperat excelent în prelungiri și i-a pasat decisiv lui Florin Tănase, care a punctat la ultima fază. 

„Cisotti este cea mai mare surprinză din istoria modernă a fotbalului românesc pentru mine. Poate că sunt tentat să fac niște comparații exagerate, este posibil și asta, dar un jucător ca Cisotti nu am întâlnit în carieră, un jucător care să ajungă la nivel de Divizia C și apoi să facă diferența în multe meciuri de Europa. 

Faza care îl definește perfect este ce a făcut la meciul cu Feyenoord. Este o fază «iconică». O fază pe care cred că am să o văd toată viața”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro. 

Reclamă
Reclamă

Juri Cisotti a fost transferat de FCSB de la Oțelul, la începutul anului, Gigi Becali plătind suma de 200.000 de euro în schimbul lui. Italianul a reușit să marcheze trei goluri și să ofere opt pase decisive în cele 34 de meciuri bifate în acest sezon. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care e cel mai bun jucător al momentului la FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Judecătorii CCR au amânat pentru luni decizia în privinţa pensiilor speciale
Observator
Judecătorii CCR au amânat pentru luni decizia în privinţa pensiilor speciale
Ce se întâmplă la hotelul deținut de Simona Halep chiar înainte de Revelion. Mesajul transmis de reprezentanții unității
Fanatik.ro
Ce se întâmplă la hotelul deținut de Simona Halep chiar înainte de Revelion. Mesajul transmis de reprezentanții unității
20:40
LIVE VIDEOBraga – Benfica se joacă ACUM. Duel tare pentru echipa lui Jose Mourinho
20:37
Cristiano Ronaldo a primit un nou premiu. Obiectivul istoric stabilit: „Încă am pasiune și sunt motivat”
20:34
Radu Drăguşin a revenit în echipa lui Tottenham după aproape 11 luni. Aproape de gol la prima atingere
20:25
VideoJurnal Antena Sport | O instructoare de fitness, războinica supremă de la Survivor
20:22
VideoJurnal Antena Sport | Fiul lui Sabin Ilie duce numele mai departe
20:20
VideoJurnal Antena Sport | Alibec, ca un „rege” în vacanță
Vezi toate știrile
1 Prima mutare a iernii la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Merge cu noi în cantonament” 2 Louis Munteanu a rupt tăcerea după scandalul uriaş provocat după ce a îmbrăcat tricoul FCSB. Ce a putut spune 3 EXCLUSIVAdrian Ilie a dezvăluit că Gigi Becali e all in pentru transferul de titlu la FCSB! Ar fi mutarea iernii în România 4 Jucătorul din Liga 1 a adus prima victorie din istoria țării sale la Cupa Africii pe Națiuni, după 16 încercări 5 Răsturnare de situație la FCSB! Mihai Stoica a anunțat prima plecare a iernii: “Ne-am strâns mâna! E liber” 6 Ofertă de 1,3 milioane pentru Florin Tănase. Anunțul lui Gigi Becali: „Trebuie să își termine contractul”
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1
Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko KopicDinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic
Afacerile cu care şi-a mărit de 4 ori averea milionarul român care are avion privat, dar merge cu metroul!Afacerile cu care şi-a mărit de 4 ori averea milionarul român care are avion privat, dar merge cu metroul!