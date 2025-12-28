„Cea mai mare surpriză din istoria modernă a fotbalului românesc”. Mihai Stoica, cucerit de titularul de la FCSB - Antena Sport

Mihai Stoica s-a declarat a fi cucerit de titularul de la FCSB. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Juri Cisotti.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

MM l-a numit pe mijlocașul campioanei ca fiind „cea mai mare surpriză din istoria modernă a fotbalului românesc”, ținând cont de evoluțiile sale de la FCSB.

Mihai Stoica, cucerit de titularul de la FCSB, Juri Cisotti

Mihai Stoica a amintit de pasa de gol oferită de Juri Cisotti în victoria fabuloasă a FCSB-ului cu Feyenoord, scor 4-3, din grupa de Europa League. Italianul a recuperat excelent în prelungiri și i-a pasat decisiv lui Florin Tănase, care a punctat la ultima fază.

„Cisotti este cea mai mare surprinză din istoria modernă a fotbalului românesc pentru mine. Poate că sunt tentat să fac niște comparații exagerate, este posibil și asta, dar un jucător ca Cisotti nu am întâlnit în carieră, un jucător care să ajungă la nivel de Divizia C și apoi să facă diferența în multe meciuri de Europa.

Faza care îl definește perfect este ce a făcut la meciul cu Feyenoord. Este o fază «iconică». O fază pe care cred că am să o văd toată viața”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.