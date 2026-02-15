Gigi Becali îi ia apărarea lui Radu Petrescu: "A împlinit dreptatea" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali îi ia apărarea lui Radu Petrescu: “A împlinit dreptatea”

Radu Constantin Publicat: 15 februarie 2026, 22:46

Radu Petrescu a comis o greşeală care a dus la viciere de rezultat, în cazul partidei dintre Petrolul şi FC Argeş, 2-1, aşa cum a recunoscut şi Comisia Centrală a Arbitrilor.

Petrescu va suporta consecinţele şi riscă să nu mai arbitreze în acest sezon de Liga 1, după ce le-a scos piteştenilor mingea din poartă, în minutul 87, atunci când scorul era egal, 1-1. Ulterior, Petrolul s-a impus cu 2-1.

Zile la rând, Gigi Becali a evitat subiectul, dar după meciul cu Universitatea a oferit o reacţie scurtă despre centralul Radu Petrescu. Arbitrul ar fi “împlinit o dreptate”, crede Gigi Becali.

“Nu, nu am ce să zic de arbitraj. Am fost vreodată nedrept? Eu spun dreptatea. Toți l-ați omorât pe Petrescu, dar el a împlinit dreptatea. Dreptatea oricum se face e binevenită. Bine, nu ne contrazicem pe asta”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Gigi Becali nu a mai continuat subiectul, dar probabil s-a referit la faptul că arbitrul Radu Petrescu şi-a corectat decizia iniţială, când a acordat greşit fault.

