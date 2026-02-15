Valentin Creţu a criticat dur arbitrajul după Craiova - FCSB 1-0: "Te ciupesc"! Ce i-a spus centralului - Antena Sport

Valentin Creţu (37 de ani) a criticat dur arbitrajul după derby-ul pierdut de FCSB, cu 1-0, cu Universitatea Craiova. Creţu s-a legat în principal de centralul Marian Barbu.

Fundaşul de bandă al FCSB-ului a dezvăluit, după meci, şi ce i-a spus lui Marian Barbu. Nu a primit niciun răspuns din partea arbitrului.

Valentin Creţu, critici dure la adresa arbitrajului: “Rus a făcut 7 faulturi și nu i-a dat niciun galben, mie la primul mi-a dat galben”

“Cum să comentăm? E o înfrângere și e dureroasă. Era ca o finală pentru noi. Păcat de repriza a doua bună pe care am făcut-o. Cred că au avut o ocazie mare în prima repriză și au marcat. Ce să zic… Sunt foarte dezamăgit și eu, dar și băieții. Îmi pare rău de această înfrângere.

Așa a văzut arbitrul, Rus a făcut 7 faulturi și nu i-a dat niciun galben, mie la primul mi-a dat galben, la 70 de metri de poartă. I-am și spus frumos că e primul fault. Nu mi-a zis nimic, a plecat. Ne concentrăm pe jocul nostru. Avem mult de tras pentru a ajunge în play-off.

Te ciupesc și arbitrii. Cum vedeți asta? Au stat 5 minute la VAR și au dat 7 de prelungire. Atâta timp cât avem șanse, nu ne depărtăm. Avem 3 finale și trebuie să le câștigăm, poate ne ajută și celelalte rezultate.