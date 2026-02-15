Valentin Creţu a criticat dur arbitrajul după Craiova - FCSB 1-0: "Te ciupesc"! Ce i-a spus centralului - Antena Sport

Închide meniul
Valentin Creţu a criticat dur arbitrajul după Craiova – FCSB 1-0: “Te ciupesc”! Ce i-a spus centralului

Bogdan Stănescu Publicat: 15 februarie 2026, 22:45

Valentin Creţu, în Universitatea Craiova - FCSB 1-0 / Sport Pictures

Valentin Creţu (37 de ani) a criticat dur arbitrajul după derby-ul pierdut de FCSB, cu 1-0, cu Universitatea Craiova. Creţu s-a legat în principal de centralul Marian Barbu.

Fundaşul de bandă al FCSB-ului a dezvăluit, după meci, şi ce i-a spus lui Marian Barbu. Nu a primit niciun răspuns din partea arbitrului.

Valentin Creţu, critici dure la adresa arbitrajului: “Rus a făcut 7 faulturi și nu i-a dat niciun galben, mie la primul mi-a dat galben”

“Cum să comentăm? E o înfrângere și e dureroasă. Era ca o finală pentru noi. Păcat de repriza a doua bună pe care am făcut-o. Cred că au avut o ocazie mare în prima repriză și au marcat. Ce să zic… Sunt foarte dezamăgit și eu, dar și băieții. Îmi pare rău de această înfrângere.

Așa a văzut arbitrul, Rus a făcut 7 faulturi și nu i-a dat niciun galben, mie la primul mi-a dat galben, la 70 de metri de poartă. I-am și spus frumos că e primul fault. Nu mi-a zis nimic, a plecat. Ne concentrăm pe jocul nostru. Avem mult de tras pentru a ajunge în play-off.

Te ciupesc și arbitrii. Cum vedeți asta? Au stat 5 minute la VAR și au dat 7 de prelungire. Atâta timp cât avem șanse, nu ne depărtăm. Avem 3 finale și trebuie să le câștigăm, poate ne ajută și celelalte rezultate.

În prima repriză am stat departe de ei, au controlat mai bine jocul. În a doua am fost mai agresivi, am controlat mai bine, ne mișcăm mai mult și mai bine. Așa au venit și ocaziile. Păcat că nu a marcat Bîrligea. Era bun și un egal. Îmi pare rău de prima repriză. Au marcat la prima ocazie și ne-a fost mai greu. Sunt o echipă bună”, a declarat Valentin Creţu, pentru digisport.ro, după Universitatea Craiova – FCSB 1-0.

Universitatea Craiova – FCSB 1-0

Echipa Universitatea Craiova a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia bucureşteană FCSB, în etapa a 27-a din Liga 1.

Minutul 2 a adus prima ocazie a craiovenilor, Etim trimiţând puţin pe lângă poartă. Roş-albaştrii au replicat prin şutul lui Bîrligea, care a şters trasversala în minutul 6. Un minut mai târziu Popescu a respins în corner şutul lui Lixandru. Cele două echipe au jucat într-un ritm bun primele douăzeci de minute, alternând atacurile. Al Hamlawi a deschis scorul în minutul 23, după ce palestinianul a primit de la Carlos Mora şi l-a driblat pe Graovac. David Matei a trimis în portarul Popa, în minutul 36, şi oltenii au intrat cu avantaj minim la cabine.

În minutul 54, David Matei a înscris pentru gazde, dar după patru minute de aşteptare pentru verificarea VAR, arbitrul Marian Barbu a decis să anuleze reuşita lui Matei, care se afla în ofsaid. Cisotti a trimis pe lângă poartă în minutul 65, iar şase minute mai târziu a ratat şi Bîrligea. Deşi  au dominat aproape în totalitate repriza secundă, bucureştenii nu au reuşit să egaleze şi au cedat cu 0-1 în faţa liderului.

Cu acest succes, Universitatea Craiova face 53 de puncte şi se desprinde la patru puncte de Dinamo şi Rapid. FCSB tremură serios pentru calificarea în play-off, fiind abia a 10-a, cu 40 de puncte.

