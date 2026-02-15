Filipe Coelho: "Jucăm ca o echipă!" Unde crede că Universitatea Craiova a făcut diferenţa cu FCSB - Antena Sport

Închide meniul
Filipe Coelho: “Jucăm ca o echipă!” Unde crede că Universitatea Craiova a făcut diferenţa cu FCSB

Radu Constantin Publicat: 15 februarie 2026, 22:34

Filipe Coelho la finalul unui meci al Universităţii Craiova / Sport Pictures

Echipa Universitatea Craiova a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia bucureşteană FCSB, în etapa a 27-a din Liga 1.

Filipe Coelho a avut cuvinte de laudă la adresa jucătorilor săi la finalul partidei câştigate de Universitatea Craiova, scor 1-0. Diferenţa a făcut-o “organizarea bună”, dar şi ambiţia jucătorilor, crede antrenorul.

“Cred că am evoluat bine. În prima repriză am avut câteva şanse importante. Am pus în aplicare strategia corectă pentru acest meci. Am spus-o şi înainte, am jucat împortiva campioanei.

Jucăm ca o echipă, trebuie să suferim din când în când. Uneori trebuie să alergăm mai mult decât sunt limitele noastre.

Am avut o organizare bună, încă un joc în care nu am primit gol. E un mix între ambiţie şi organizare, mândria de a reprezenta un oraş o comunitate”, a declarat Coelho la final de meci, pentru Digi Sport.

Cu acest succes, Universitatea Craiova face 53 de puncte şi se desprinde la patru puncte de Dinamo şi Rapid. FCSB tremură serios pentru calificarea în play-off, fiind abia a 10-a, cu 40 de puncte.

1 Alessandro Del Piero l-a criticat pe Cristi Chivu, după Inter – Juventus 3-2: “A greşit! Poate îşi va da seama” 2 FotoPetrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă 3 FotoValentin Costache, în lacrimi după ce a marcat în ultimul lui meci pentru UTA: “Nu mă mai lăsau să joc” 4 Universitatea Craiova – FCSB 1-0. Înfrângerea care adânceşte colapsul, campioana se îndepărtează de play-off 5 Gigi Becali nu l-a iertat! Jucătorul scos de patronul FCSB-ului la pauza meciului cu Universitatea Craiova 6 Cristi Chivu nu a stat pe gânduri după controversa din Inter – Juventus 3-2! Verdict categoric: “Ar trebui să ştie”
