Filipe Coelho: "Jucăm ca o echipă!" Unde crede că Universitatea Craiova a făcut diferenţa cu FCSB - Antena Sport

Echipa Universitatea Craiova a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia bucureşteană FCSB, în etapa a 27-a din Liga 1.

Filipe Coelho a avut cuvinte de laudă la adresa jucătorilor săi la finalul partidei câştigate de Universitatea Craiova, scor 1-0. Diferenţa a făcut-o “organizarea bună”, dar şi ambiţia jucătorilor, crede antrenorul.

“Cred că am evoluat bine. În prima repriză am avut câteva şanse importante. Am pus în aplicare strategia corectă pentru acest meci. Am spus-o şi înainte, am jucat împortiva campioanei.

Jucăm ca o echipă, trebuie să suferim din când în când. Uneori trebuie să alergăm mai mult decât sunt limitele noastre.

Am avut o organizare bună, încă un joc în care nu am primit gol. E un mix între ambiţie şi organizare, mândria de a reprezenta un oraş o comunitate”, a declarat Coelho la final de meci, pentru Digi Sport.