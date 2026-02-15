"Dacă nu e, n-ai cum să câștigi meciuri". Gigi Becali a numit jucătorul de care FCSB e dependentă - Antena Sport

Gigi Becali a avut o intervenție la TV după ce echipa sa a pierdut în campionat pe terenul Universității Craiova și a abordat mai multe subiecte, printre care și absența lui Florin Tănase din lot. Patronul roș-albaștrilor a declarat că echipa sa nu are cum să câștige atât timp cât golgheterul de 31 de ani nu este pe gazon.
Seria de trei victorii consecutive din campionat a FCSB-ului a fost oprită în Bănie, unde campioana en-titre a pierdut cu Universitatea Craiova grație golului lui Assad Al Hamlawi. În urma duelului, roș-albaștrii au și mai multă presiune pe ei în lupta pentru un loc în Top 6.
Gigi Becali, convins că absența lui Tănase și-a spus cuvântul
Unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB care nu au putut evolua pe Ion Oblemenco a fost Florin Tănase, fotbalistul care în acest sezon a marcat 12 goluri și a oferit șapte pase decisive. Mijlocașul a suferit o ruptură musculară și a fost nevoit să plece din nou în Serbia la Marijana Kovacevic, pe unde a mai trecut recent după o altă accidentare.
“Dacă nu e Tănase la echipa asta, nu ai cum să câştigi meciuri“, a spus descumpănit Gigi Becali după meciul de pe Ion Oblemenco, potrivit digisport.ro. Derby-ul din Bănie nu este primul la care lipsește jucătorul de 31 de ani, iar FCSB pierde, același lucru întâmplându-se și la partida cu CFR Cluj, atunci când roș-albaștrii au cedat cu 4-1.
În acest moment, FCSB e la două puncte de play-off și mai are trei etape de pe urma cărora trebuie să acumuleze puncte pentru a intra în Top 6.
Ce a spus Becali de lupta la play-off
Patronul roș-albaștrilor nu a părut totuși atât de afectat în urma înfrângerii de la Craiova în vederea luptei pentru play-off, considerând că nu s-a schimbat absolut nimic în clasament, deși s-a mai scurs o etapă.
“Dacă face un egal “U Cluj” cu Argeşul, după aia iar suntem la mâna noastră. (n.r: Deşi spuneaţi că dacă nu câştigaţi astăzi nu mai aveţi şanse la play-off) Ce spuneam, spuneam. Păi da, dar ce s-a întâmplat astăzi? Suntem exact ca înainte, dar cu o etapă mai puţin.
Noi jucăm cu Metaloglobus şi ei joacă între ei. Bine, nu facem acum calcule, dar tot aia e. Ei au pierdut, am pierdut şi noi. Dacă pierde şi CFR e exact o situaţie identică.
(n.r: O victorie a CFR-ului ar complica puţin lucrurile) Campionatul nu-l mai poţi lua la 7 puncte distanţă. Ne-am resemnat, ce-o fi, o fi“, a mai spus patronul campioanei.
- “MM s-a înşelat” Transferul pe care Gigi Becali îl regretă, după Craiova – FCSB 1-0: “Nu eram în situaţia asta”
- Sorin Cârțu n-a putut urmări finalul de la Universitatea Craiova – FCSB: “Am și eu o vârstă, slăbesc puterile”
- Adrian Porumboiu îl face praf pe Meme Stoica: “Un paharnic flexibil ca un vârf de undiță”
- Darius Olaru şi-a găsit greu cuvintele după înfrângerea FCSB-ului: “E un moment greu”! Ce a spus despre play-off
- “Crezi vă fi ultima confruntare cu FCSB din acest sezon?”. Răspunsul dat de Tudor Băluță după victoria Craiovei