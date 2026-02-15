"Dacă nu e, n-ai cum să câștigi meciuri". Gigi Becali a numit jucătorul de care FCSB e dependentă - Antena Sport

Gigi Becali a avut o intervenție la TV după ce echipa sa a pierdut în campionat pe terenul Universității Craiova și a abordat mai multe subiecte, printre care și absența lui Florin Tănase din lot. Patronul roș-albaștrilor a declarat că echipa sa nu are cum să câștige atât timp cât golgheterul de 31 de ani nu este pe gazon.

Seria de trei victorii consecutive din campionat a FCSB-ului a fost oprită în Bănie, unde campioana en-titre a pierdut cu Universitatea Craiova grație golului lui Assad Al Hamlawi. În urma duelului, roș-albaștrii au și mai multă presiune pe ei în lupta pentru un loc în Top 6.

Gigi Becali, convins că absența lui Tănase și-a spus cuvântul

Unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB care nu au putut evolua pe Ion Oblemenco a fost Florin Tănase, fotbalistul care în acest sezon a marcat 12 goluri și a oferit șapte pase decisive. Mijlocașul a suferit o ruptură musculară și a fost nevoit să plece din nou în Serbia la Marijana Kovacevic, pe unde a mai trecut recent după o altă accidentare.

“Dacă nu e Tănase la echipa asta, nu ai cum să câştigi meciuri“, a spus descumpănit Gigi Becali după meciul de pe Ion Oblemenco, potrivit digisport.ro. Derby-ul din Bănie nu este primul la care lipsește jucătorul de 31 de ani, iar FCSB pierde, același lucru întâmplându-se și la partida cu CFR Cluj, atunci când roș-albaștrii au cedat cu 4-1.

În acest moment, FCSB e la două puncte de play-off și mai are trei etape de pe urma cărora trebuie să acumuleze puncte pentru a intra în Top 6.