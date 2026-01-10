Cel mai nou stadion din țară a fost inaugurat. Proiectul de 2,65 mil. de € aduce în premieră un oraș în Liga 1 - Antena Sport

Stadionul Municipal “1 Mai” al Unirii Slobozia a fost în sfârșit inaugurat la capătul unei lungi perioade de așteptare. Formația antrenată de Andrei Prepeliță a disputat un meci amical contra celor de la Oțelul Galați în fața a aproximativ 3.500 de fani, iar partida s-a încheiat cu scorul de 0-0.

Orașul Slobozia va avea în premieră un stadion de fotbal în Liga 1 odată cu ridicarea arenei “1 Mai”. Jucătorii Unirii au putut testa gazonul într-un amical, iar suporterii au beneficiat de o primă experiență pe stadionul municipal până ca echipa să evolueze pentru prima dată într-un meci oficial.

Stadionul Unirii Slobozia, inaugurat

Proiectul realizat cu 2,65 de milioane de euro din bani publici a fost deschis oricărei persoane care și-a dorit să participe la meci, deoarece intrarea la meciul din Slobozia a fost liberă. Din banii respectivi, cei care s-au ocupat de construcția arenei au amplasat un gazon nou, hibrid, o pistă de alergare cu tartan, sistem de drenaj, irigații automate și încălzire electircă.

Momentan, stadionului îi lipsește nocturna care urmează să vină zilele viitoare, potrivit declarațiilor făcute de primarul orașului Slobozia, Alexandru Potor, pentru gsp.ro.

“Este un sentiment foarte plăcut, pentru că, în final, după mult timp, am revenit acasă. Echipa noastră de suflet, Unirea Slobozia, va juca acest prim meci amical, dar sper că săptămâna viitoare toate lucrurile vor fi în continuare bine.