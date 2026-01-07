Cel mai nou transfer de la FCSB, marele regret al lui Adrian Mititelu: "FCU Craiova ar fi fost altă echipă" - Antena Sport

Închide meniul
Cel mai nou transfer de la FCSB, marele regret al lui Adrian Mititelu: “FCU Craiova ar fi fost altă echipă”

Andrei Nicolae Publicat: 7 ianuarie 2026, 15:01

Adrian Mititelu, în timpul unui meci / Sport Pictures

Adrian Mititelu, patronul celor de la FCU Craiova, a vorbit recent despre Andre Duarte, cel mai nou transfer făcut de FCSB și în același timp prima mutare de iarnă a roș-albaștrilor. Oficialul a mărturisit că regretă că nu a făcut ce era necesar pentru a-l păstra pe fundașul portughez la echipa sa după sezonul 2022/23.

Andre Duarte a revenit în Liga 1 în această iarnă, semnând cu FCSB după ce s-a despărțit de maghiarii de la Ujpest. Portughezul a mai evoluat în primul eșalon al fotbalului autohton la FCU Craiova în stagiunea 2022/23, după ce alb-albaștrii l-au adus de la Estrela Amadora.

De ce nu a rămas mai mult Duarte la FCU Craiova

Stoperul de 1,95 m a impresionat la echipa lui Mititelu, însă conducătorul clubului nu l-a păstrat din cauza unor cerințe ale agentului său, motiv pentru carea plecat după un singur an la Reggiana, în Italia. La doi ani și jumătate distanță de la acel eveniment, patronul de la FCU Craiova a dezvăluit că ar fi trebuit să accepte condițiile impresarului și să îl țină pe Duarte la echipa sa, care ar fi arătat cu totul diferit în viziunea sa.

Eu am lucrat foarte bine cu Andre Duarte. A fost acel moment legat de contract. Am avut și discuții personale cu el. A fost un jucător mare pentru Craiova, dar și pentru campionatul din România.

Îmi pare rău că nu am putut face mai mult în acea perioadă. Dacă m-aș întoarce în timp, cu mintea de acum, dădeam cei 250.000 de euro pe care i-a cerut agentul ca să semneze în continuare cu noi. Dacă anticipam, cu siguranță dădeam banii ăia.

Eu cred că FCU Craiova ar fi fost o altă echipă și ar fi avut un alt destin cu Andre Duarte în echipă. Să știți că un jucător poate influența pozitiv o întreagă echipă“, a spus Adrian Mititelu, potrivit digisport.ro.

Andre Duarte a început să se pregătească alături de FCSB în Antalya și va putea debuta într-un meci oficial în duelul cu FC Argeș, care va avea loc pe 16 ianuarie, de la ora 20:00. Partida dintre cele două formații va fi chiar prima din Liga 1 în anul 2026.

