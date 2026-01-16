Cele două mutări anunțate de Gigi Becali la FCSB, după înfrângerea cu FC Argeș: „Vor veni amândoi” - Antena Sport

Gigi Becali a anunțat două mutări la FCSB, după înfrângerea cu FC Argeș, scor 0-1, din prima etapă din 2026. Patronul campioanei a dezvăluit că Andre Duarte își va primi „cartea verde”, după ce nu a putut juca în meciul de la Mioveni.

Totodată, Becali a dezvăluit că se va oficializa și transferul lui Ofri Arad. Mijlocașul israelian îi va lua locul lui Adrian Șut, jucător vândut de FCSB în această iarnă la Al Ain.

Cele două mutări anunțate de Gigi Becali la FCSB, după înfrângerea cu FC Argeș

Andre Duarte era așteptat să fie titular în duelul cu FC Argeș, însă fundașul nu și-a primit dreptul de joc. Campioana a primit însă un răspuns pozitiv de la FIFA, urmând ca portughezul să poată debuta la FCSB în următoarea săptămână.

Totodată, Ofri Arad va semna cu FCSB. Mijlocașul va ajunge gratis sub comanda lui Elias Charalambous, după ce în această iarnă s-a despărțit de Kairat Almaty, echipă alături de care a evoluat în grupa de Champions League.

„(n.r. – Vine Arad săptămâna viitoare la vizita medicală?) Și Arad, și Duarte. A trimis FIFA în seara asta răspunsul, au atenționat Federația Maghiară de Fotbal. Trebuie să ne dea cartea verde. O să vină Arad, vine și Timișoara (n.r. – râde)”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro, după FC Argeș – FCSB 1-0.