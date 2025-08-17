CFR Cluj - FC Botoșani LIVE SCORE (18:30). Elevii lui Dan Petrescu au nevoie de puncte! Echipele probabile - Antena Sport

Meciul dintre CFR Cluj și FC Botoșani va fi în format LIVE SCORE pe AS.ro, de la ora 18:30. Partida contează pentru etapa cu numărul 6 a sezonului de Liga 1.
Înainte de acest duel, CFR Cluj se află pe locul 14, care duce la baraj, cu 4 puncte. De cealaltă parte, FC Botoșani bate la porțile play-off-ului și e pe 7, cu 8 puncte.
LIVE SCORE | CFR Cluj – FC Botoșani (18:30)
CFR Cluj primește vizita celor de la FC Botoșani după „dubla” cu Braga, care a dus la eliminarea ardelenilor din preliminariile Europa League. În campionat, ultimul meci jucat de elevii lui Dan Petrescu a fost cu Universitatea Craiova, meci încheiat cu scorul de 2-3.
De cealaltă parte, FC Botoșani vine după o victorie în campionat. În etapa precedentă, moldovenii au învins-o pe FC Argeș cu scorul de 3-1.
Ultimul duel direct dintre cele două formații a avut loc în luna ianuarie a acestui an. La momentul respectiv, partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.
CFR Cluj – FC Botoșani, echipele probabile:
CFR Cluj: Hindrich – Bosec, Bolgado, M. Ilie, Camora – T. Keita, Djokovic, Fică – Korenica, Postolachi, Nkololo
Rezerve: Gal, Micai, Deac, Rocha, Badamosi, Emerllahu, Gjorgjievski, Cordea, Sinyna, Abeid, Kresic, Kun
Absenți: Munteanu, Păun (accidentați)
Antrenor: Dan Petrescu
FC Botoșani: Anestis – Ilas, Suta, Miron, Pavlovic – Papa, Petro – Cîmpanu, Bodișteanu, Mailat – Dumiter
Rezerve: Kukic, Creț, Munoc, Benzar, E. David, Pănoiu, Aldair, Bordeianu, A. Dumitru, Ongenda, Mitrov, Kovtaliuk
Antrenor: Leo Grozavu