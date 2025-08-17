CFR Cluj - FC Botoșani LIVE SCORE (18:30). Elevii lui Dan Petrescu au nevoie de puncte! Echipele probabile - Antena Sport

Închide meniul
Alex Ioniță Publicat: 17 august 2025, 14:03

Meciul dintre CFR Cluj și FC Botoșani va fi în format LIVE SCORE pe AS.ro, de la ora 18:30. Partida contează pentru etapa cu numărul 6 a sezonului de Liga 1.

Înainte de acest duel, CFR Cluj se află pe locul 14, care duce la baraj, cu 4 puncte. De cealaltă parte, FC Botoșani bate la porțile play-off-ului și e pe 7, cu 8 puncte.

LIVE SCORE | CFR Cluj – FC Botoșani (18:30)

CFR Cluj primește vizita celor de la FC Botoșani după „dubla” cu Braga, care a dus la eliminarea ardelenilor din preliminariile Europa League. În campionat, ultimul meci jucat de elevii lui Dan Petrescu a fost cu Universitatea Craiova, meci încheiat cu scorul de 2-3.

De cealaltă parte, FC Botoșani vine după o victorie în campionat. În etapa precedentă, moldovenii au învins-o pe FC Argeș cu scorul de 3-1.

Ultimul duel direct dintre cele două formații a avut loc în luna ianuarie a acestui an. La momentul respectiv, partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

CFR Cluj – FC Botoșani, echipele probabile:

CFR Cluj: Hindrich – Bosec, Bolgado, M. Ilie, Camora – T. Keita, Djokovic, Fică – Korenica, Postolachi, Nkololo
Rezerve: Gal, Micai, Deac, Rocha, Badamosi, Emerllahu, Gjorgjievski, Cordea, Sinyna, Abeid, Kresic, Kun
Absenți: Munteanu, Păun (accidentați)
Antrenor: Dan Petrescu

FC Botoșani: Anestis – Ilas, Suta, Miron, Pavlovic – Papa, Petro – Cîmpanu, Bodișteanu, Mailat – Dumiter
Rezerve: Kukic, Creț, Munoc, Benzar, E. David, Pănoiu, Aldair, Bordeianu, A. Dumitru, Ongenda, Mitrov, Kovtaliuk
Antrenor: Leo Grozavu

Dan Petrescu a cerut noi transferuri la CFR Cluj, înaintea „dublei” cu Hacken: “E greu fără jucători!”

Dan Petrescu a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu FC Botoșani. În cadrul acesteia, antrenorul de la CFR Cluj a cerut noi transferuri. Mesajul vine în contextul în care, după meciul din Liga 1, ardelenii se vor pregăti pentru duel meci al „dublei” cu Hacken, din play-off-ul Conference League.

„Eu zic că mai trebuie jucători, despre care cred că pot juca la un anumit nivel. Dar sper să nu fie prea târziu. Avem nevoie în Europa de jucători care să intre și să ne ajute. Obiectivul principal al clubului rămâne calificarea în grupă.

Cred că anul acesta trebuie să avem același obiectiv, calificarea în grupă și să câștigăm un trofeu. Dar pentru asta, îmi trebuie jucători. E greu fără jucători. Dar clubul nu a avut nicio vină că jucători așa importanți s-au rupt. Kamara s-a lovit singur, pur și simplu. Nu înțeleg cum a făcut singur fractură. Sunt lucruri care n-au depins de club, nici de mine.

Dacă am fi avut acești jucători (n.r. disponibili), nu am mai fi avut nevoie de mine, ar fi fost perfect lotul. Dar dacă acești jucători lipsesc se cam vede”, a spus Dan Petrescu, la conferința de presă.

