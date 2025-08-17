CFR Cluj - FC Botoșani LIVE SCORE (18:30). Elevii lui Dan Petrescu au nevoie de puncte! Echipele probabile - Antena Sport

Meciul dintre CFR Cluj și FC Botoșani va fi în format LIVE SCORE pe AS.ro, de la ora 18:30. Partida contează pentru etapa cu numărul 6 a sezonului de Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înainte de acest duel, CFR Cluj se află pe locul 14, care duce la baraj, cu 4 puncte. De cealaltă parte, FC Botoșani bate la porțile play-off-ului și e pe 7, cu 8 puncte.

LIVE SCORE | CFR Cluj – FC Botoșani (18:30)

CFR Cluj primește vizita celor de la FC Botoșani după „dubla” cu Braga, care a dus la eliminarea ardelenilor din preliminariile Europa League. În campionat, ultimul meci jucat de elevii lui Dan Petrescu a fost cu Universitatea Craiova, meci încheiat cu scorul de 2-3.

De cealaltă parte, FC Botoșani vine după o victorie în campionat. În etapa precedentă, moldovenii au învins-o pe FC Argeș cu scorul de 3-1.

Ultimul duel direct dintre cele două formații a avut loc în luna ianuarie a acestui an. La momentul respectiv, partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.