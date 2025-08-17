Andrei Cordea a "spart gheaţa" la CFR Cluj. Primul gol după transferul în Gruia - Antena Sport

Andrei Cordea a “spart gheaţa” la CFR Cluj şi a marcat primul gol. Fostul mijlocaş al FCSB-ului a punctat în duelul cu Botoşani, din etapa a şasea a Ligii 1.
Andrei Cordea a fost titularizat de Dan Petrescu în duelul cu moldovenii. “Bursucul” a menajat o parte dintre titulari, în vederea confruntării cu Hacken, de joi, din play-off-ul Conference League.
Andrei Cordea, primul gol la CFR Cluj
Andrei Cordea a reuşit să puncteze în minutul 42. El a primit o pasă de la Korenica, în faţa porţii, şi a trimis balonul în poartă printr-un voleu superb.
CFR Cluj a reuşit să deschidă scorul în minutul 19, prin Emerllahu. Kosovarul a şutat puternic, din interiorul careului, şi l-a învins fără emoţii pe Anestis.
Ulterior, înainte ca Andrei Cordea să marcheze, Botoşani a reuşit egalarea. Kovtalyuk a marcat, după ce a profitat de o gafă uriaşă a portarului clujenilor, Micaj.
Echipele de start:
CFR Cluj: Micai – Bosec, Sinyan, M. Ilie, Abeid – Emerllahu, T. Keita, Korenica – Cordea, Gjorgjievski, Biliboc
Rezerve: Gal, György, Camora, Bolgado, Perianu, Fică, Deac, Nkololo, Postolachi, L. Munteanu, Șfaiț, Badamosi
Antrenor: Dan Petrescu
Botoșani: Anestis – Ilas, Suta, Miron, Pavlovic – Bordeianu, Petro – A. Dumitru, Bodișteanu, Dumiter – Kovtaliuk
Rezerve: Kukic, Benzar, Țigănașu, Creț, M. Fernandez, Mailat, Pănoiu, Aldair, Ongenda, Papa, A. Dumitru, Mitrov
Antrenor: Leo Grozavu