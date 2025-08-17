Andrei Cordea a "spart gheaţa" la CFR Cluj. Primul gol după transferul în Gruia - Antena Sport

Andrei Cordea a “spart gheaţa” la CFR Cluj şi a marcat primul gol. Fostul mijlocaş al FCSB-ului a punctat în duelul cu Botoşani, din etapa a şasea a Ligii 1.

Andrei Cordea a fost titularizat de Dan Petrescu în duelul cu moldovenii. “Bursucul” a menajat o parte dintre titulari, în vederea confruntării cu Hacken, de joi, din play-off-ul Conference League.

Andrei Cordea, primul gol la CFR Cluj

Andrei Cordea a reuşit să puncteze în minutul 42. El a primit o pasă de la Korenica, în faţa porţii, şi a trimis balonul în poartă printr-un voleu superb.

CFR Cluj a reuşit să deschidă scorul în minutul 19, prin Emerllahu. Kosovarul a şutat puternic, din interiorul careului, şi l-a învins fără emoţii pe Anestis.

Ulterior, înainte ca Andrei Cordea să marcheze, Botoşani a reuşit egalarea. Kovtalyuk a marcat, după ce a profitat de o gafă uriaşă a portarului clujenilor, Micaj.