Andrei Cordea a "spart gheaţa" la CFR Cluj. Primul gol după transferul în Gruia - Antena Sport

Andrei Cordea a “spart gheaţa” la CFR Cluj. Primul gol după transferul în Gruia

Publicat: 17 august 2025, 19:24

Comentarii
Andrei Cordea a spart gheaţa la CFR Cluj. Primul gol după transferul în Gruia

Andrei Cordea a marcat în CFR Cluj - Botoşani/ Captură Digi Sport

Andrei Cordea a “spart gheaţa” la CFR Cluj şi a marcat primul gol. Fostul mijlocaş al FCSB-ului a punctat în duelul cu Botoşani, din etapa a şasea a Ligii 1.

Andrei Cordea a fost titularizat de Dan Petrescu în duelul cu moldovenii. “Bursucul” a menajat o parte dintre titulari, în vederea confruntării cu Hacken, de joi, din play-off-ul Conference League.

Andrei Cordea, primul gol la CFR Cluj

Andrei Cordea a reuşit să puncteze în minutul 42. El a primit o pasă de la Korenica, în faţa porţii, şi a trimis balonul în poartă printr-un voleu superb.

CFR Cluj a reuşit să deschidă scorul în minutul 19, prin Emerllahu. Kosovarul a şutat puternic, din interiorul careului, şi l-a învins fără emoţii pe Anestis.

Ulterior, înainte ca Andrei Cordea să marcheze, Botoşani a reuşit egalarea. Kovtalyuk a marcat, după ce a profitat de o gafă uriaşă a portarului clujenilor, Micaj.

Echipele de start:

CFR Cluj: Micai – Bosec, Sinyan, M. Ilie, Abeid – Emerllahu, T. Keita, Korenica – Cordea, Gjorgjievski, Biliboc
Rezerve: Gal, György, Camora, Bolgado, Perianu, Fică, Deac, Nkololo, Postolachi, L. Munteanu, Șfaiț, Badamosi
Antrenor: Dan Petrescu

Botoșani: Anestis – Ilas, Suta, Miron, Pavlovic – Bordeianu, Petro – A. Dumitru, Bodișteanu, Dumiter – Kovtaliuk
Rezerve: Kukic, Benzar, Țigănașu, Creț, M. Fernandez, Mailat, Pănoiu, Aldair, Ongenda, Papa, A. Dumitru, Mitrov
Antrenor: Leo Grozavu

Șofer de 71 de ani, pe contrasens pe A2. I-a certat pe ceilalți pentru că nu-l lasă să înaintezeȘofer de 71 de ani, pe contrasens pe A2. I-a certat pe ceilalți pentru că nu-l lasă să înainteze
Dan Petrescu a cerut noi transferuri la CFR Cluj

Dan Petrescu a explicat că obiectivul echipei este calificarea în grupa principală din Conference League, dar și câștigarea unui trofeu pe plan intern.

„Eu zic că mai trebuie jucători, despre care cred că pot juca la un anumit nivel. Dar sper să nu fie prea târziu. Avem nevoie în Europa de jucători care să intre și să ne ajute. Obiectivul principal al clubului rămâne calificarea în grupă.

Cred că anul acesta trebuie să avem același obiectiv, calificarea în grupă și să câștigăm un trofeu. Dar pentru asta, îmi trebuie jucători. E greu fără jucători. Dar clubul nu a avut nicio vină că jucători așa importanți s-au rupt. Kamara s-a lovit singur, pur și simplu. Nu înțeleg cum a făcut singur fractură. Sunt lucruri care n-au depins de club, nici de mine.

Dacă am fi avut acești jucători (n.r. disponibili), nu am mai fi avut nevoie de mine, ar fi fost perfect lotul. Dar dacă acești jucători lipsesc se cam vede”, a spus Dan Petrescu, la conferința de presă.

Citește și:
CFR Cluj – FC Botoșani 3-3. Echipa lui Dan Petrescu a condus de 3 ori, dar moldovenii pleacă cu un punct din Gruia
20:08
Darius Olaru a revenit în primul 11 al FCSB-ului, la derby-ul cu Rapid. Surpriză uriaşă în defensivă
19:52
Rapid – FCSB LIVE TEXT (21:30). Derby "de foc" în Liga 1. Olaru, titular. Echipele de start
19:45
