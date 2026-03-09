De ce Gică Hagi nu merge la meciul cu Turcia: "Nu ar fi deloc corect" - Antena Sport

Închide meniul
Antena
De ce Gică Hagi nu merge la meciul cu Turcia: “Nu ar fi deloc corect”

Radu Constantin Publicat: 9 martie 2026, 13:59

Gică Hagi / Sport Pictures

Gică Hagi a făcut un anunț care poate fi interpretat drept extrem de surprinzător, și anume că nu va merge la meciul contra Turciei din semifinalele play-off-ului pentru turneul final din America de Nord.

“Nu mă duc la baraj. Merg doar cu gândul acolo, pentru ca jucătorii să fie inspirați și România să câștige. Anumite meciuri ca acestea poți să le câștigi și cu inima“, a spus “Regele”, potrivit sport.ro.

Ce se ascunde în spatele gestului lui Gică Hagi? În ultima vreme s-a discutat intens despre numirea lui Gică Hagi pe banca reprezentativei României. Cum prezenţa lui la acest meci ar aduce o presiune în plus, “Regele” a decis că este mai bine să urmărească meciul din România şi să nu mai meargă în Turcia. El le-a spus apropiaţilor că gestul lui este o formă de respect faţă de Mircea Lucescu, anunţă golazo.ro. Totodată, Hagi vrea să evite astfel întrebările legate de venirea lui la naţională, în contextul în care România ar pierde cu Turcia.

“Nu ar fi deloc corect față de nea Mircea să procedez așa. Mai bine nu merg, o să văd meciul de acasă, din România”, le-a spus Hagi apropiaţilor, potrivit sursei menţionate.

1 EXCLUSIVPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis 2 Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor 3 Gigi Becali a anunţat noul antrenor de la FCSB! Surpriză uriaşă 4 EXCLUSIVCe surpriză! Pe cine aduce Mirel Rădoi la FCSB. Anunţul lui Gigi Becali 5 Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB 6 Mirel Rădoi a ales pe cine bagă în poartă la FCSB. Ce se întâmplă cu Târnovanu
