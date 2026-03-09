OFICIAL | Max Verstappen va concura în Cursa de 24 de ore de la Nurburgring - Antena Sport

Pilotul olandez Max Verstappen, cvadruplu campion mondial de Formula 1, va concura anul acesta în Cursa de 24 de ore de la Nurburgring (Germania), au anunţat luni organizatorii, citaţi de agenţia DPA.
Această cursă anuală de anduranţă, care figurează în calendarul Intercontinental GT Challenge, se va desfăşura pe 16 şi 17 mai, cu doar câteva zile înaintea Marelui Premiu de Formula 1 al Canadei.
Max Verstappen va concura în Cursa de 24 de ore de la Nurburgring
“Mad Max” va concura la bordul unui bolid Mercedes-AMG GT3, sub culorile Mercedes-AMG Team Verstappen Racing şi va fi susţinut de Red Bull.
“Cursa de 24 de ore de la Nurburgring este o cursă aflată pe lista mea de dorinţe de mult timp, aşa că sunt foarte încântat că o putem face posibilă acum”, a precizat pilotul batav.
În cadrul pregătirilor pentru Cursa de 24 de ore, Verstappen urmează să participe şi la Nurburgring Endurance Series, pe 21 martie, la aproximativ o săptămână după Marele Premiu de Formula 1 al Chinei.
Anul trecut, Verstappen a primit licenţa de a concura în curse de anduranţă de nivel înalt.
În septembrie, el şi-a făcut debutul în GT3 şi a câştigat, pilotând un Ferrari 296 GT3, în Nurburgring Endurance Series.
Până atunci, Max Verstappen îşi va îndrepta atenţia către Marele Premiu al Chinei. Cursa este duminică, de la ora 09:00, în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. În prima etapă, în Australia, olandezul a încheiat cursa pe locul 6.
