Home | Fotbal | Liga 1 | CFR Cluj i-a stabilit preţul jucătorului care a “explodat” în acest sezon. Anunţul lui Iuliu Mureşan

Dan Roșu Publicat: 20 martie 2026, 11:32

Comentarii
Iuliu Mureşan -Sport Pictures

Lorenzo Biliboc (19 ani) are parte de un sezon spectaculos la CFR Cluj, astfel că ardelenii i-au stabilit deja preţul, în eventualitatea unui transfer.

Iuliu Mureşan susţine că aripa dreaptă cotată la 450.000 de euro ar putea pleca din Gruia pentru 3 milioane de euro. Asta după ce, în cele 30 de meciuri disputate în toate competiţiile acestui sezon, a marcat 8 goluri şi a oferit şi 3 assist-uri.

“Biliboc este un mare talent, care a confirmat. La 19 ani are o maturitate și o liniște în joc… driblează pe metru pătrat, are execuții foarte bune, vede poarta. Ați văzut și în meciul de ieri, pe care, din păcate, l-am pierdut, dar el a dat în al doilea minut de joc un gol fantastic. El a făcut finalul fazei.

Este un jucător talentat, serios și cuminte. Să tot ai jucători din aceștia. Să ai un jucător ca Biliboc, te face clar să-ți reconsideri ideile despre fotbaliștii U21. Dacă ai doi-trei jucători U21 din aceștia, te scot din probleme. La final poți să-l vinzi și pentru o sumă corespunzătoare. Probabil că va ajunge la peste 3 milioane de euro.

n.r. – Au început să sune telefoanele pentru Biliboc?) Momentan, nu avem ofertă concretă, dar sunt mulți care-l laudă și ne spun ce bijuterie avem în curte. Sunt convins că vor veni ofertele spre sfârșitul campionatului, dar eu vreau să-l mai ținem cel puțin un an. Mi-ar plăcea să fie netransferabil”, a spus Mureşan, citat de fanatik.ro.

În vara lui 2025, atunci când evolua la Juventus Primavera, Biliboc avea o cotă de 225.000 de euro, una care s-a dublat între timp.

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Cine ar trebui să formeze cuplul de fundaşi centrali la naţionala României pentru meciul cu Turcia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Vezi toate știrile
