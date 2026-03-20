CFR Cluj i-a stabilit preţul jucătorului care a “explodat” în acest sezon. Anunţul lui Iuliu Mureşan

Lorenzo Biliboc (19 ani) are parte de un sezon spectaculos la CFR Cluj, astfel că ardelenii i-au stabilit deja preţul, în eventualitatea unui transfer.
Iuliu Mureşan susţine că aripa dreaptă cotată la 450.000 de euro ar putea pleca din Gruia pentru 3 milioane de euro. Asta după ce, în cele 30 de meciuri disputate în toate competiţiile acestui sezon, a marcat 8 goluri şi a oferit şi 3 assist-uri.
Lorenzo Biliboc poate pleca pe 3 milioane de euro de la CFR Cluj
“Biliboc este un mare talent, care a confirmat. La 19 ani are o maturitate și o liniște în joc… driblează pe metru pătrat, are execuții foarte bune, vede poarta. Ați văzut și în meciul de ieri, pe care, din păcate, l-am pierdut, dar el a dat în al doilea minut de joc un gol fantastic. El a făcut finalul fazei.
Este un jucător talentat, serios și cuminte. Să tot ai jucători din aceștia. Să ai un jucător ca Biliboc, te face clar să-ți reconsideri ideile despre fotbaliștii U21. Dacă ai doi-trei jucători U21 din aceștia, te scot din probleme. La final poți să-l vinzi și pentru o sumă corespunzătoare. Probabil că va ajunge la peste 3 milioane de euro.
n.r. – Au început să sune telefoanele pentru Biliboc?) Momentan, nu avem ofertă concretă, dar sunt mulți care-l laudă și ne spun ce bijuterie avem în curte. Sunt convins că vor veni ofertele spre sfârșitul campionatului, dar eu vreau să-l mai ținem cel puțin un an. Mi-ar plăcea să fie netransferabil”, a spus Mureşan, citat de fanatik.ro.
În vara lui 2025, atunci când evolua la Juventus Primavera, Biliboc avea o cotă de 225.000 de euro, una care s-a dublat între timp.
