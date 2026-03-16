“Nu ne dăm niciodată bătuți”. Lorenzo Biliboc, declarație de luptă după ce “U” Cluj a răpus în prelungiri CFR-ul

Andrei Nicolae Publicat: 16 martie 2026, 23:22

Lorenzo Biliboc, în U Cluj - CFR Cluj / Sport Pictures

Lorenzo Biliboc, puștiul CFR-ului care a deschis scorul în derby-ul pierdut contra Universității Cluj, a avut un discurs echilibrat după ce echipa sa a pierdut pe final. În ciuda eșecului de pe Cluj Arena, fotbalistul crescut în Italia crede că “feroviarii” se pot bate la titlu fără probleme.

Seria de victorii din campionat a CFR-ului s-a oprit la 11, după ce “U” Cluj s-a impus cu 2-1 pe teren propriu. Deși a deblocat tabela după doar 59 de secunde, formația lui Daniel Pancu a fost egalată rapid și a fost răpusă cu un gol marcat în minutul 90 de Oucasse Mendy.

Lorenzo Biliboc, după “U” Cluj – CFR Cluj: “Detaliile au făcut diferența”

După meci, Lorenzo Biliboc a fost unul dintre jucătorii CFR-ului care au venit la flash-interviu, iar italianul a vorbit despre eșecul echipei sale, prestațiile sale din actualul sezon, dar și despre șansele la titlu ale CFR-ului. Marcatorul celui mai rapid gol din acest sezon de Liga 1 a anunțat că el și colegii săi nu vor înceta să se gândească la titlu, deși au pierdut toate cele trei puncte.

Un meci echilibrat, foarte echilibrat și detaliile au făcut diferența. La începutul meciului noi dominam, trebuia să închidem, am avut trei patru ocazii de gol și n-am fost decisivi acolo.

Nu mă așteptam (n.r. să aibă atât de multe goluri în Liga 1), e prima dată când joc, dar lucrez în fiecare zi, în fiecare săptămână pentru asta, pentru a obține mai multe reușite, mai multe trofee pentru echipă.

(n.r. Echipa ta are tot ce îi trebuie pentru a se bate la titu?) Sigur, suntem foarte buni, suntem împreună, azi am pierdut, nu ne dăm bătuți. Mâine reîncepem și avem multe meciuri până la titlu și nu ne dăm niciodată bătuți“, a spus puștiul de 19 ani, potrivit digisport.ro.

În urma rezultatului de pe Cluj Arena, Universitatea Cluj a urcat pe locul al doilea, la un punct de liderul Rapid, în timp ce CFR Cluj a rămas pe poziția a cincea în play-off. În următoarea rundă, “șepcile roșii” dau în deplasare peste FC Argeș, în timp ce ardelenii dau peste Rapid pe teren propriu.

Loading ... Loading ...
