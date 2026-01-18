CFR Cluj - Oţelul LIVE TEXT (17:45). Ambele echipe, neînvinse de trei etape. Echipele probabile - Antena Sport

Închide meniul
CFR Cluj – Oţelul LIVE TEXT (17:45). Ambele echipe, neînvinse de trei etape. Echipele probabile

Publicat: 18 ianuarie 2026, 12:46

Duel în CFR Cluj - Oţelul/ Sport Pictures

CFR Cluj – Oţelul, duelul din etapa a 22-a din Liga 1, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 17:45. Daniel Pancu ţinteşte a treia victorie consecutivă pe banca clujenilor.

La sfârşitul lui 2025, CFR Cluj le-a învins Csikszereda şi pe Botoşani. Clujenii ocupă locul 11, cu 26 de puncte, acumulate după 21 de meciuri disputate.

De cealaltă parte, Oţelul are 33 de puncte, învingându-le pe FC Argeş, Rapid şi Unirea Slobozia, în ultimele trei meciuri. În cazul unui succes cu CFR Cluj, gălăţenii vor reveni pe loc de play-off.

CFR Cluj s-a despărţit în această iarnă de mai mulţi jucători importanţi. Louis Munteanu, Lindon Emerllahu şi Otto Hindrich au fost vânduţi de formaţia din Gruia.

În meciul tur, Oţelul a învins-o categoric pe CFR Cluj. Gălăţenii lui Balint s-au impus cu 4-1, Patrick reuşind un hat-trick.

Echipele probabile:

  • CFR Cluj (4-3-3): Vâlceanu- Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Muhar, T. Keita, Fică – Cordea, Aliev, Korenica
    Rezerve: Gal, Abeid, Kresic, Țîrlea, Djokovic, Perianu, Păun, Biliboc, Șfaiț, Badamosi, Slimani
    Absenți: Kamara, S. Rocha(nerefăcuți)
    Antrenor: Daniel Pancu
  • Oțelul (4-2-3- 1): Dur Bozoancă – Zhelev, P. Iacob, Zivulic, Condardo – J. Paulo, Chira – Bordun, P. Nuno, Andrezinho – Patrick
    Rezerve: I. Popescu, Ursu, D. Neicu, Rotaru, Kazu, Postelnicu, Frunză, A. Cioobanu, S. Neicu, C. Bană, Aftene
    Absenți: Lameira (suspendat), Ne Lopes (incert)
    Antrenor: Laszlo Balint
