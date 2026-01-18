Christopher Braun a plecat de la Rapid şi a semnat cu CFR Cluj - Antena Sport

Închide meniul
Christopher Braun a plecat de la Rapid şi a semnat cu CFR Cluj

Viviana Moraru Publicat: 18 ianuarie 2026, 14:25

Christopher Braun a plecat de la Rapid şi a semnat cu CFR Cluj

Christopher Braun, la Rapid/ Profimedia

Christopher Braun a plecat de la Rapid. Giuleştenii au anunţat faptul că fundaşul dreapta de 34 de ani şi-a încheiat contractul cu echipa lui Costel Gâlcă.

Christopher Braun s-a înţeles cu CFR Cluj, fapt confirmat şi de Daniel Pancu. Fundaşul a revenit la echipa din Gruia după două sezoane şi jumătate.

Christopher Braun a plecat de la Rapid şi a semnat cu CFR Cluj

Update: Christopher Braun a fost prezentat oficial la CFR Cluj:

“Bine ai revenit, Christopher Braun!

Cluburile CFR 1907 Cluj și FC Rapid au ajuns la un acord pentru transferul definitiv al lui Christopher Braun la formația noastră! Așadar, începând de astăzi, Chris face din nou parte din familia CFR!

Braun a mai îmbrăcat tricoul echipei noastre în sezonul 2022/2023, când a bifat 44 de apariții și a avut un rol important în parcursul nostru european din acel sezon. În ultimele 2 sezoane și jumătate, acesta a evoluat pentru Rapid, formație pentru care a strâns 78 de meciuri.

Chris, îți dorim mult succes și cât mai multe reușite în tricoul echipei noastre!”, a anunţat CFR Cluj, pe Instagram.

Christopher Braun a fost transferat de Rapid chiar de la CFR Cluj în vara lui 2023, în schimbul sumei de 150.000 de euro. În acest sezon, fundaşul german a bifat 16 meciuri pentru giuleşteni, în toate competiţiile.

“Christopher Braun își încheie parcursul la Rapid după trei sezoane petrecute în Giulești și merge la CFR Cluj.

Sosit în Giulești în vara anului 2023, fundașul german în vârstă de 34 de ani a adunat 79 de meciuri pentru Rapid, a purtat banderola de căpitan în dese rânduri, reușind să marcheze de două ori și să ofere un assist.

Îi mulțumim lui Braun pentru profesionalismul și implicarea arătate în tricoul Rapidului și îi urăm mult succes în continuare!

Good luck, Chris!”, a anunţat Rapid, pe paginile oficiale ale clubului.

