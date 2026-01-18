Christopher Braun a plecat de la Rapid şi a semnat cu CFR Cluj - Antena Sport

Christopher Braun a plecat de la Rapid. Giuleştenii au anunţat faptul că fundaşul dreapta de 34 de ani şi-a încheiat contractul cu echipa lui Costel Gâlcă.

Christopher Braun s-a înţeles cu CFR Cluj, fapt confirmat şi de Daniel Pancu. Fundaşul a revenit la echipa din Gruia după două sezoane şi jumătate.

Christopher Braun a plecat de la Rapid şi a semnat cu CFR Cluj

Update: Christopher Braun a fost prezentat oficial la CFR Cluj:

“Bine ai revenit, Christopher Braun!

Cluburile CFR 1907 Cluj și FC Rapid au ajuns la un acord pentru transferul definitiv al lui Christopher Braun la formația noastră! Așadar, începând de astăzi, Chris face din nou parte din familia CFR!