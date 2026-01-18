Christopher Braun, primul interviu de la revenirea la CFR Cluj! Obiectivul uriaş pe care şi l-a stabilit - Antena Sport

Christopher Braun (34 de ani) a revenit la CFR Cluj, el venind de la Rapid. La primul interviu susţinut ca jucător al echipei din Gruia, Braun a anunţat că îşi propune să intre în play-off cu CFR Cluj.

CFR Cluj joacă astăzi, de la 17:45, cu Oţelul, partida putând fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Braun nu va fi în lot la acest meci. CFR e pe locul 11 înaintea acestui meci, cu 26 de puncte. Oţelul e pe 7, cu 33 de puncte, la două puncte de UTA, care ocupă ultimul loc ce duce în play-off.

Christopher Braun: “E foarte important să ajungem în play-off”

“(n.r: Bine, ai revenit, Chris! Cum se simte pentru tine să te întorci la CFR Cluj?) Sincer, se simte foarte bine să revin aici şi sunt foarte fericit să fiu aici.

(n.r: Care ţi-au fost primele gânduri când ai auzit că CFR te vrea înapoi?) M-am simţit bucuros că încă sunt apreciat şi respectat de un club precum CFR, aşa că decizia de a mă întoarce a fost foarte uşoară.

(n.r: Ai mai ţinut legătura cu cineva de la club în această perioadă?) Majoritatea a plecat deja, dar mereu când jucam împotriva CFR-ului era plăcut să văd feţe familiare.