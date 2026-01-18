Christopher Braun, primul interviu de la revenirea la CFR Cluj! Obiectivul uriaş pe care şi l-a stabilit - Antena Sport

Închide meniul
Bogdan Stănescu Publicat: 18 ianuarie 2026, 16:26

Christopher Braun / captura video YouTube CFR

Christopher Braun (34 de ani) a revenit la CFR Cluj, el venind de la Rapid. La primul interviu susţinut ca jucător al echipei din Gruia, Braun a anunţat că îşi propune să intre în play-off cu CFR Cluj.

CFR Cluj joacă astăzi, de la 17:45, cu Oţelul, partida putând fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Braun nu va fi în lot la acest meci. CFR e pe locul 11 înaintea acestui meci, cu 26 de puncte. Oţelul e pe 7, cu 33 de puncte, la două puncte de UTA, care ocupă ultimul loc ce duce în play-off.

Christopher Braun: “E foarte important să ajungem în play-off”

“(n.r: Bine, ai revenit, Chris! Cum se simte pentru tine să te întorci la CFR Cluj?) Sincer, se simte foarte bine să revin aici şi sunt foarte fericit să fiu aici.

(n.r: Care ţi-au fost primele gânduri când ai auzit că CFR te vrea înapoi?) M-am simţit bucuros că încă sunt apreciat şi respectat de un club precum CFR, aşa că decizia de a mă întoarce a fost foarte uşoară.

(n.r: Ai mai ţinut legătura cu cineva de la club în această perioadă?) Majoritatea a plecat deja, dar mereu când jucam împotriva CFR-ului era plăcut să văd feţe familiare.

(n.r: Din punct de vedere fizic şi mental, cum te simţi? La ce nivel eşti?) Sunt 100%, m-am antrenat, am jucat, aşadar fizic şi mental sunt 100% pregătit să ajut echipa.

(n.r: Care sunt obiectivele tale pentru acest sezon?) Cred că obiectivele mele o să coincidă cu cele ale clubului. Cred că este foarte important să ajungem în play-off şi trebuie să ne apropiem cât de mult posibil, cât de curând pentru a realiza asta. Vreau să iau parte la acest lucru.

(n.r: Eşti pregătit să faci parte din echipă cât de curând?) Da, cât de curând, dar nu este decizia mea. În primul rând vreau să îi întâlnesc pe băieţi, iar, când totul este în regulă, sper să fac parte din echipă!

Pericolul ascuns din casele românilor. Folosite greşit, ne pot costa viaţaPericolul ascuns din casele românilor. Folosite greşit, ne pot costa viaţa
(n.r: Ai un mesaj pentru fani?) Vreau doar să spun că sunt foarte bucuros să fiu din nou aici şi abia aştept să joc în faţa voastră”, a declarat Christopher Braun într-un interviu pentru CFR TV.

Christopher Braun e cotat la 200.000 de euro de către transfermarkt.com. În vara lui 2023 Rapid îl cumpăra pe Braun de la CFR Cluj în schimbul a 150.000 de euro. În acest sezon, fundaşul german a bifat 16 meciuri pentru giuleşteni, în toate competiţiile.

