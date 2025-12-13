Rapid - Oțelul LIVE TEXT (20:30). Giuleștenii vor să-și mărească avansul în fruntea Ligii 1. Echipele probabile - Antena Sport

Închide meniul
Viviana Moraru Publicat: 13 decembrie 2025, 10:47

Duel în Oțelul - Rapid/ Sport Pictures

Rapid – Oțelul, duelul din etapa a 20-a din Liga 1, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 20:30. Giuleștenii țintesc victoria, în ultimul meci disputat pe teren propriu în 2025, pentru a-și mări avansul în fruntea campionatului. 

Rapid e lider, la startul etapei a 20-a, având 39 de puncte. Trupa lui Costel Gâlcă are un avans de două puncte față de Botoșani, și de patru față de Dinamo, echipele care completează podiumul. 

Rapid – Oțelul LIVE TEXT (20:30) 

În ultima etapă, Rapid a remizat în deplasare cu Botoșani, scor 0-0. Giuleștenii puteau obține chiar cele trei puncte, Claudiu Petrila semnând însă ratarea campionatului. 

Oțelul, de cealaltă parte, poate urca pe loc de play-off în cazul unui succes în Giulești. Trupa lui László Balint ocupă locul șapte, cu 27 de puncte, fiind la un punct distanță de UTA, ocupanta locului șase. 

Ultimele trei confruntări directe dintre cele două echipe s-au încheiat la egalitate: 1-1 în meciul tur din acest sezon, cât și în returul din sezonul trecut, și 0-0 în turul stagiunii precedente. Rapid s-a impus ultima dată în fața Oțelului în februarie 2024, scor 2-1, golurile fiind marcate de Albion Rrahmani și de Borisav Burmaz. 

Costel Gâlcă nu-l va avea în lot, nici pentru meciul cu Oțelul, pe Antoine Baroan. Antrenorul Rapidului a decis să-l excludă definitiv din lot pe atacantul francez, după ce acesta nu a respectat ce i s-a cerut la antrenamente. 

Echipele probabile:  

  • Rapid (4-3-3): Aioani – Manea, Ciobotariu, Kramer, Onea – Christensen, K. Keita, Vulturar – Dobre, Koljic, Petrila 
  • Rezerve: Stolz, Briciu, Ignat, Bolgado, Bădescu, Borza, G. Gheorghe, Gojkovic, Micovschi, Jambor, R. Pop 
  • Absenți: Baroan (scos din lot), Burmaz, Hazrollaj, Mendes, Paşcanu (accidentaţi) 
  • Antrenor: Costel Gâlcă 
  • Oțelul (4-2-3-1): Dur-Bozoancă – Andrei Rus, Zivulic, P. Iacob, Conrado – J. Paulo, Lameira – D. Sandu, Pedro, Andrezinho – Paulinho 
  • Rezerve: Popescu, Ursu, E. Neicu, Ne Lopes, Chira, Ciobanu, Postelnicu, Frunză, Bordun, Fernandes, C. Neicu 
  • Absenți: Zhelev (suspendat) 
  • Antrenor: Laszlo Balint 
