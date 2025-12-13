Dorinel Munteanu e gata să producă o surpriză uriașă la debutul la Hermannstadt: „Un început de drum” - Antena Sport

Închide meniul
Dorinel Munteanu e gata să producă o surpriză uriașă la debutul la Hermannstadt: „Un început de drum”

Viviana Moraru Publicat: 13 decembrie 2025, 14:42

Dorinel Munteanu e gata să producă o surpriză uriașă la debutul la Hermannstadt: Un început de drum"

Dorinel Munteanu, în timpul unei conferințe de presă/ Youtube Hermannstadt

Dorinel Munteanu e gata să producă o surpriză uriașă la debutul la Hermannstadt. Antrenorul vrea cele trei puncte din duelul cu Universitatea Craiova, duel din etapa a 20-a din Liga 1, care se va disputa duminică, de la ora 20:30. 

Dorinel Munteanu va bifa astfel primul meci pe banca sibienilor, noua lui echipă. „Neamțul” l-a înlocuit pe Marius Măldărășanu la Hermannstadt. 

Dorinel Munteanu e gata să producă o surpriză uriașă la debutul la Hermannstadt 

Dorinel Munteanu vrea ca echipa sa să presteze un joc agresiv în duelul cu Universitatea Craiova, pentru a încerca să obțină victoria. Antrenorul le-a transmis un mesaj clar și jucătorilor lui, mărturisind că nimeni nu are locul de titular garantat la Hermannstadt. 

„Nu m-am decis dacă voi schimba sistemul. Sunt convins că pentru jucători nu va fi o problemă, important e să respecte ce discut cu ei. Știu calitatea ofensivă a adversarului, nu-i vom da posibilitatea să fie aproape de poarta noastră, să ducem jocul cât mai mult în terenul lor. Printr-o agresivitate ieșită din comun, nu nervozitate, îmi doresc să câștige. E un factor ce poate decide jocul. 

Fiecare jucător și-a spus punctul de vedere, dar concluzia o trag eu. Nu e nimeni titular, trebuie să-și câștige fiecare locul. Mai ales în situația noastră, concurența trebuie să fie foarte mare.  

Craiova are un lot echilibrat valoric, echilibrat pe posturi. Oricare jucător poate fi suplinit. Punctele și jocul poate depinde doar de noi. Respectăm fiecare adversar, dar nu mă bazez pe ce fac ei, mă bazez pe jocul nostru. 

Am fost la Sibiu doar când am jucat meciuri, s-a schimbat în bine, civilizația e la ea acasă, rămâne ca noi cei ne ocupăm de fotbal să bucurăm oamenii. E un început de drum, nu va fi ușor, dar sunt convins că o vom scoate la capăt”, a declarat Dorinel Munteanu, la conferința de presă, înainte de Hermannstadt – Universitatea Craiova.

Dorinel Munteanu va avea o misiune extrem de dificilă la Hermannstadt. Echipa ocupă penultimul loc din Liga 1, cu doar 12 puncte, acumulate după 19 meciuri disputate. Sibienii au înregistrat doar două victorii în acest sezon, 2-1 cu Rapid, și 1-0 cu Farul. 

