Dorinel Munteanu e gata să producă o surpriză uriașă la debutul la Hermannstadt: „Un început de drum” - Antena Sport

Dorinel Munteanu e gata să producă o surpriză uriașă la debutul la Hermannstadt. Antrenorul vrea cele trei puncte din duelul cu Universitatea Craiova, duel din etapa a 20-a din Liga 1, care se va disputa duminică, de la ora 20:30.

Dorinel Munteanu va bifa astfel primul meci pe banca sibienilor, noua lui echipă. „Neamțul” l-a înlocuit pe Marius Măldărășanu la Hermannstadt.

Dorinel Munteanu vrea ca echipa sa să presteze un joc agresiv în duelul cu Universitatea Craiova, pentru a încerca să obțină victoria. Antrenorul le-a transmis un mesaj clar și jucătorilor lui, mărturisind că nimeni nu are locul de titular garantat la Hermannstadt.

„Nu m-am decis dacă voi schimba sistemul. Sunt convins că pentru jucători nu va fi o problemă, important e să respecte ce discut cu ei. Știu calitatea ofensivă a adversarului, nu-i vom da posibilitatea să fie aproape de poarta noastră, să ducem jocul cât mai mult în terenul lor. Printr-o agresivitate ieșită din comun, nu nervozitate, îmi doresc să câștige. E un factor ce poate decide jocul.

Fiecare jucător și-a spus punctul de vedere, dar concluzia o trag eu. Nu e nimeni titular, trebuie să-și câștige fiecare locul. Mai ales în situația noastră, concurența trebuie să fie foarte mare.